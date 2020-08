TRỰC TIẾP: Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

*Tiếp tục cập nhật.

12h00:

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.

Cụ thể:

Từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến Yec-Xanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Trong khoảng thời gian này, hạn chế lưu thông với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Từ 11h30 đến 15h ngày 15/8, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng tám - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch).

11h45:



Các công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành An

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 hôm nay (15/8) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.



Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, bắt đầu từ 8h sáng 14/8 đến trưa 15/8.

Trước đó - sáng 14/8, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.



Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 14/8. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức.

Trong ngày đầu, gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lãnh đạo cấp cao đến viếng, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia Chủ tịch danh dự Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu, sang Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.



Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Indonesia... cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.