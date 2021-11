Trung Quốc đang tăng mạnh nhập khẩu "vàng đen", giá tiêu dự báo còn tăng cao

Trung Quốc đang tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu, giá tiêu dự báo còn tăng cao

Tình hình nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hạt tiêu tại thị trường nội địa ở mức cao. Lượng hàng bán ra rất ít, một phần do nguồn cung hồ tiêu trong dân gần như đã hết. Các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng giúp hàng hóa lưu thông tốt, hoạt động xuất khẩu diễn ra bình thường.

Điều đáng chú ý là thị trường Trung Quốc đang tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, đạt 12,52 triệu USD, tăng 10,9%.



Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho hay, quý III/2021, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng biến động trong biên độ hẹp và giữ ở mức cao.

Xu hướng tăng giá diễn ra trong cả tháng 10/2021 nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh.

Tuần cuối tháng 10/2021, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 8.500 đồng/kg so với cuối tháng 9. Giá tiêu trắng ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với cuối tháng 9/2021.



Những ngày đầu tháng 11, giá tiêu quay đầu giảm song vẫn giữ được mức có lợi cho người trồng tiêu, dao động từ 85.000 - 87.500 đồng/kg.

Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: Vỹ Nguyên

Giá tiêu hôm nay tại Chư Sê (Gia Lai) ở mức 85.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước cùng đạt 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ngày 4/11 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 87.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước đó.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam do nguồn cung nội địa gần như đã cạn kiệt. Nhiều khả năng lượng hàng đầu cơ từ những năm trước sẽ được bán ra.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 41 triệu USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,66% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 30,54% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Những tháng đầu năm 2021, các thị trường giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam bao gồm: Hà Lan, Pháp và Nhật Bản. Bên cạnh đó, tốc độ nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung.

Bù lại, ngành hạt tiêu Việt Nam cũng đã khai thác tốt các thị trường Đức, Nga, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đối với thị trường Anh, dung lượng nhập khẩu hạt tiêu của Anh ở mức cao và tương đối ổn định. Đây được xem là thị trường tiềm năng lớn đối với các nhà xuất khẩu trên thế giới, mức tiêu thụ bình quân đầu người ở Anh có xu hướng tăng.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Anh trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 41,65 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Anh từ Việt Nam đạt xấp xỉ 16 triệu USD, tăng 43,9%.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Anh tăng từ 29,1% trong 8 tháng đầu năm 2020 lên 38,36% trong 8 tháng đầu năm 2021.

Nhu cầu nhập khẩu tăng cao và lợi thế về Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành hạt tiêu nước ta gia tăng giá trị và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Anh.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam quý III/2021 giảm mạnh so với quý II/20221 do ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng Covid-19 lần thứ 4, giảm 36,5% về lượng và giảm 30,1% về trị giá. Nhưng so với quý III/2020, xuất khẩu tiêu vẫn tăng 10,7% về lượng và tăng 66,9% về trị giá, đạt 59,3 nghìn tấn, trị giá 223,44 triệu USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 213 nghìn tấn, trị giá 719,16 triệu USD, giảm 3,2% về lượng, nhưng tăng 47% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2020.

Dự báo xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ tăng dịp cuối năm nhờ nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài tăng, giá giữ ở mức cao.