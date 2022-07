Trung Quốc không còn đình chỉ với doanh nghiệp có hàng dương tính với SARS-CoV-2

Theo Undercurrentnews, lý do loại bỏ chính sách gây tranh cãi này là vì số lượng lô hàng nhiễm virus ngày càng giảm trong khi Trung Quốc cũng đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thực hiện chính sách "Zero Covid".

Trước đó, các công ty bị đình chỉ xuất khẩu trong vòng 1 tuần sau khi kiểm tra hai lần đầu hàng hóa được xác định dương tính với virus SARS - CoV-2 và bị đình chỉ xuất khẩu trong 4 tuần nếu phát hiện dương tính trong lần kiểm tra thứ ba.

Các nước cung cấp thủy sản chính cho Trung Quốc bao gồm Ecuador, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Philippines đều từng gặp rắc rối với chính sách này.

Nhân viên y tế xét nghiệm virus SARS – CoV-2 ở các sản phẩm cá đông lạnh nhập khẩu vào Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

Phía Trung Quốc cho biết việc kiểm tra nghiêm ngặt là cần thiết do có công nhân trong kho lạnh bị nhiễm Covid-19 sau khi xử lý thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thực phẩm đông lạnh không tạo ra rủi ro lây nhiễm Covid-19.

Ông Li Zhengliang - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cho biết, nước này đã thành công trong việc yêu cầu các nhà xuất khẩu thực phẩm thắt chặt việc theo dõi kiểm tra Coronavirus trên sản phẩm của họ.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường đối thoại với các chính phủ và tăng cường giám sát từ xa để ngăn ngừa rủi ro đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Các biện pháp hiện được áp dụng rộng rãi cho hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm khử trùng bao bì và tiêm phòng cho các công nhân trong nhà máy.

Trong nửa đầu năm 2022, Hải quan Trung Quốc giám sát 182 doanh nghiệp chuỗi cung ứng kho lạnh thông qua video từ xa và tổ chức 208 hội nghị trực tuyến. Trong thời gian này, khoảng 45,8 triệu lô thực phẩm dây chuyền lạnh đã được khử trùng tại các cảng trên cả nước.

Trước đó, để phòng chống rủi ro dịch Covid-19 thâm nhập từ bên ngoài vào trong nước, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu/cảng biển đối với con người, hàng hóa nhập cảnh, đặc biệt là tăng cường kiểm soát đối với hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Trường hợp kiểm tra, phát hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan hải quan sở tại sẽ tạm dừng thủ tục nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài trong một thời gian nhất định theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Thời gian vừa qua nhiều lô hàng thủy sản của Việt Nam, trong đó có cá tra, xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện có virus SARS-CoV-2 trên bao bì và cả trên sản phẩm.

Trước tình hình này, Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh luôn duy trì liên lạc với đầu mối của bộ phận chức năng Hải quan Trung Quốc nhằm nắm bắt, trao đổi thông tin và thông báo một cách sớm nhất tới cơ quan phụ trách ở trong nước để kịp thời thông báo tới doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tới hết tháng 5/2022 đạt 771 triệu USD, tăng tới 91% so với cùng kỳ năm trước. Hai sản phẩm chiếm tỷ trọng chi phối là cá tra chiếm 48% và tôm chiếm 35% tỷ trọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh giá, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra tăng 124% đạt 371 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đột phá với mức tăng gấp gần 29 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 108 triệu USD, cao gần bằng kim ngạch tôm chân trắng (119 triệu USD, tăng 61%).

Số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm gần 9% tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc từ các nền kinh tế bên ngoài.

Theo nhận định của VASEP, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng trưởng rất khả quan vì nhiều lý do.

Trước hết, dư địa xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc còn rất lớn bởi nhu cầu tiêu dùng của thị trường 1,4 tỷ dân, đặc biệt nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi nhanh khi quy định hạn chế các hoạt động công cộng, dịch vụ giải trí, du lịch tại nhiều nơi được nới lỏng sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Mặc khác, các doanh nghiệp thủy sản ngày càng nhanh nhạy với thông tin, nhu cầu của thị trường, nắm vững các quy định, tiêu chuẩn và đáp ứng quy định của thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, thời gian vừa qua cơ quan Hải quan Trung Quốc đã cấp mã cho nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép tham gia xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang thị trường Trung Quốc.