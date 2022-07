Giá cau tươi đang cao hơn nhiều loại cây ăn trái

Hiện nay, giá cau tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL tiếp tục tăng cao do trái cau được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Qua khảo sát cho thấy, giá cau được nông dân bán cho thương lái và các cơ sở thu mua cau ở mức 20.000-30.000 đồng/kg.

Mức giá này có giảm so với cách nay hơn 1 tháng do nhiều nơi đang bước vào mùa thu hoạch rộ, nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức khá cao so với nhiều loại trái cây.

Một thương lái thu mua cau ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, do nhu cầu của thị trường xuất khẩu tăng, đặc biệt là cau non nên 2 năm qua, giá cau luôn ở mức cao.

Hiện, giá cau tươi đang tăng gấp 6 - 7 lần so với năm 2020.

Giá cau tươi tại nhiều tỉnh ĐBSCL đang tăng cao do tiểu thương, doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong ảnh: Thương lái thu mua cau tại Bến Tre.

Đáng chú ý, do giá cau liên tục tăng trong khi giá dừa khô giảm sâu nên nhiều nông dân ở Bến Tre đang có xu hướng mở rộng diện tích cau, khiến giá cau giống ở Bến Tre cũng tăng, lên đến 15.000 - 20.000 đồng/cây, thậm chí có nơi bà con sẵn sàng chặt dừa trồng cau.

Giá cau tăng nhưng chuyên gia khuyến cáo không trồng ồ ạt

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đầu ra trái cau xuất khẩu đang phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nhưng thị trường này thường xuyên ngưng nhập khẩu cau, người dân cần thận trọng, không nên ồ ạt trồng cau.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giá cau non tăng mạnh, nhiều người dân bắt đầu mở rộng diện tích trồng cau. Theo các chuyên gia, các hộ nông dân cần cân nhắc và không nên thấy giá trị tức thời mà đổ xô mở rộng diện tích nhằm hạn chế rủi ro khi cung vượt cầu.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre, hiện Sở chưa thống kê được chính xác diện tích cau trên địa bàn do loại cây này chủ yếu được trồng ở bờ rào hoặc xen kẽ trong vườn dừa, vườn cây ăn quả, tuy nhiên, người dân cần cân nhắc khi mở rộng diện tích, đặc biệt cũng hạn chế thay cây cau bằng các cây trồng cũ.

Trước việc giá cau tăng cao, lãnh đạo nhiều địa phương khuyến cáo người dân không nên ồ ạt trồng nhiều vì giá cau tăng chỉ mang tính thời điểm do thương lái Trung Quốc tăng mua, trong khi cau từ khi trồng đến khi thu hoạch phải mất 4 năm, lúc đó không biết thị trường sẽ như thế nào.

Được biết, Trung Quốc đang tăng thu mua cau để làm kẹo và thuốc đánh răng. Các thương lái chuyên thu mua cau cung cấp cho Trung Quốc cho biết, người Trung Quốc thích ăn kẹo cau, nhất là vào mùa đông.