Trung Quốc mạnh tay chi 5,5 tỷ USD mua nông sản Việt Nam nhưng doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý điều này

Trung Quốc chi 5,5 tỷ USD mua nông sản Việt Nam

Báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến của Bộ NNPTNT với các các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và Quảng Ninh có cửa khẩu biên giới xuất khẩu nông sản, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông, lâm thủy sản sang Trung Quốc vẫn đạt những con số vô cùng ấn tượng.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu 12/13 nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2021 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 1,21 tỷ USD, tăng 16,1%; xuất khẩu gạo đạt 308,7 triệu USD, tăng 12,5%; hạt điều đạt 292,1 triệu USD tăng 85,3%.

Đặc biệt, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng kỷ lục, đạt 793,7 triệu USD, tăng tới 82,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 814,0 triệu USD ,tăng 27,2%; sắn và sản phẩm sắn đạt 566,1 triệu USD, tăng 32,6%.

Còn theo báo cáo của các địa phương có chung biên giới với Trung Quốc, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đều tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đẩy mạnh trao đổi trực tuyến với cơ quan đầu mối của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, mở cửa thị trường đối với sầu riêng, khoai lang. Ảnh: NNVN.

Đơn cử như tỉnh Lạng Sơn, đến nay, kim ngạch xuất khẩu các loại trái cây khô và tươi sang Trung Quốc đạt khoảng 335 triệu USD.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II đã làm thủ tục kiểm dịch cho 4.429 lô hàng với tổng khối lượng gần 1,3 triệu tấn, tăng 94,31% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh là thanh long với 1.075 lô, khối lượng 454.300 tấn, tăng trên 242% so với cùng kỳ; mít quả tươi 1.251 lô, khối lượng gần 226.000 tấn, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng trọng lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc từ 01/01 – 31/7/2021 đạt 1,14 triệu tấn, tăng 91,35% so cùng kỳ 2020; trong đó có hơn 800.000 tấn là nông lâm thủy sản.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai, trong 06 tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản trên địa bàn đạt 671.640 tấn (tăng 28,93%), kim ngạch xuất khẩu đạt 602,14 triệu USD (tăng 38,03%).

Tiếp tục đàm phán với Trung Quốc để mở cửa thị trường đối với sầu riêng, khoai lang

Theo ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện phía Trung Quốc kiểm hóa 100% lô hàng trái cây của Việt Nam nên thời gian thông quan hàng hóa lâu hơn so với các loại trái cây của nước khác.

Trung Quốc liên tục tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn về kiểm dịch nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, đồng thời kiểm soát chặt về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng nông sản, hoa quả, trái cây nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong khi đó, nhiều hoa quả có nhu cầu xuất khẩu và cũng là thế mạnh của Việt Nam nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng như chanh leo, sầu riêng, na... chưa thuộc danh mục được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.



Thời gian gần đây, do phía Trung Quốc tạm thời dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu Hà Khẩu và cửa khẩu Thiên Bảo nên lượng phương tiện vận chuyển thanh long dồn và tăng lên tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đến ngày 07/8/2001 là 521 xe, khu vực ngoài cửa khẩu tồn 130 xe, trong khi năng lực thông quan trung bình hàng ngày hiện nay qua cửa khẩu Tân Thanh là 100-130 xe.

Từ thực tế đó, ông Quỳnh kiến nghị Bộ NNPTNT tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh việc đàm phán, hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả chú trọng công tác đóng gói bao bì nhãn mác; thực hiện truy xuất nguồn gốc và ký kết hợp đồng chính thức để xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng trái cây, nông sản sang Trung Quốc.

"Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu. Thúc đẩy sớm ký kết thỏa thuận về kiểm dịch thực vật đối với 08/09 loại hoa quả còn lại đã nằm trong danh sách để giảm thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu" - ông Quỳnh khẳng định.

Lực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn điều tiết các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu vào bãi khu vực Nà Tâm để tránh ùn ứ tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đó cũng là kiến nghị của ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Khắng cho biết, Hải quan Trung Quốc vừa có văn bản áp dụng quy định mới về kiểm soát an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

"Khi văn bản có hiệu lực, chắc chắn Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, Bộ NNPTNT cần sớm phổ biến cho các địa phương để hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn, có mã số vùng trồng; doanh nghiệp đáp ứng các quy định của phía bạn về bao bì, nhãn mác, chất lượng" - ông Khắng nói.

Tương tự, đại diện tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị Bộ NNPTNT, các ngành chức năng thường xuyên cập nhật và thông báo tới các thương nhân quy định của phía Trung Quốc về: Tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại...; hỗ trợ sản xuất nông sản sạch theo các tiêu chuẩn tiên tiến; xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa rõ ràng.

Tại cuộc làm việc, ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, trước những vướng mắc trong việc xuất khẩu thanh long, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ làm việc với tỉnh Vân Nam để xúc tiến mở lại việc thông quan xuất khẩu thanh long ở một số cửa khẩu "vì đây là mặt hàng vô cùng quan trọng".

Ông Hồ Tỏa Cẩm cũng nhất trí với đề xuất của Bộ NNPTNT về việc thúc đẩy việc ký kết Nghị định thư về kiểm dịch đối với 8 loại hoa quả (thanh long, dưa hấu, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, chuối, mít), tạo thuận lợi trong xuất khẩu trái cây chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đẩy mạnh trao đổi trực tuyến với cơ quan đầu mối của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, mở cửa thị trường đối với sầu riêng, khoai lang; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, mở cửa thị trường đối với các sản phẩm hoa quả ưu tiên của Việt Nam: bưởi, chanh leo, bơ, na, roi, dừa, thảo quả và dứa.

Thống nhất với phía bạn, hoàn thiện hồ sơ để xuất khẩu tạm thời đối với ớt và khoai lang trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Bộ NNPTNT đang tiếp tục đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch đối với các mặt hàng có tiềm năng lớn như: tôm sú ướp đá, thẻ chân trắng ướp đá, sứa ướp muối, hải sâm khô, cá bống bớp.

Đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét cho phép nhập khẩu trở lại cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis) của Việt Nam là một trong 36 loài được nhập khẩu vào Trung Quốc làm thực phẩm; cho phép nhập khẩu ngao 2 cùi, ngao lụa, ngao hoa, hàu, rươi, sứa đã nằm trong danh mục nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, tuy nhiên các sản phẩm này chưa được Hải quan Trung Quốc cho phép nhập khẩu tại chợ biên mậu Đông Hưng...