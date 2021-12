Trung Quốc mua đến 99% loại nông sản này của Việt Nam chỉ để phục vụ một ngành

Giá cao su tăng cao do nhu cầu lớn từ Trung Quốc

Do nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, giá cao su từ đầu năm 2021 đến nay luôn rất khả quan.

Chỉ tính riêng tháng 11/2021, giá cao su tiểu điền được các thương lái thu mua dao động quanh mức 290- 335 đồng/độ mủ.

Tại Bình Phước, giá thu mua mủ nước dao động ở mức 293-333 đồng/độ mủ, giảm 10 đồng/độ mủ so với cuối tháng 10/2021.

Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 334-336 đồng/ độ mủ.

Tại Đồng Nai, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động ở mức 330 đồng/độ mủ.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2021, giá cao su tự nhiên tại các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á có phiên tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do nguồn cung bị gián đoạn và sản lượng ô tô sẽ phục hồi sau khi sụt giảm do tình trạng thiếu vi mạch.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 ước tính tăng 8,3% so với năm 2020, lên 14,028 triệu tấn.



Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, sản lượng cao su tự nhiên thế giới được điều chỉnh lên 13,836 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2020. Theo số liệu cho thấy, thế giới sẽ thiếu hụt 192.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Trung Quốc mua đến 99,4% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của Việt Nam. Trong ảnh: Thu mua mủ cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Bình Dương). Ảnh: CS Dầu Tiếng.

Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu cao su sang những thị trường có nhu cầu lớn như Trung Quốc, Mỹ khi hoạt động sản xuất hồi phục mạnh mẽ kể từ khi nhiều địa phương phía Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định.

Trung Quốc thu gom lượng lớn cao su tự nhiên, cao su tổng hợp của Việt Nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 11/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 210.000 tấn, trị giá 354 triệu USD; giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.687 USD/tấn.

Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 1,7 triệu tấn cao su, trị giá 2,84 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2021, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu đều tăng trưởng khá so với so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,4% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 919.780 tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Do nhu cầu lớn từ Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, trừ cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm.

Tuy nhiên, do với sức mua của Trung Quốc thì sản lượng cao su của Việt Nam xuất sang Trung Quốc vẫn ở con số khiêm tốn.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 10,14 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 1,69 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 tháng năm 2021 chiếm 16,7%, tăng mạnh so với mức 14,9% của 10 tháng năm 2020.

Trong khi Việt Nam chỉ là thị trường lớn thứ 5 cung cấp cao su tự nhiên cho Trung Quốc với 190,44 triệu USD thì chúng ta lại có lợi thế ở sản phẩm hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp.

Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc với 1,49 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 38% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 28,4% của 10 tháng năm 2020.