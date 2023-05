Trung Quốc: Nhu cầu du lịch tăng vọt, du khách bị "chặt chém" gấp 16 lần bình thường

Tại Trung Quốc, sau khi chịu đựng sự phong tỏa do Covid-19 và hạn chế đi lại trong suốt một thời gian dài, hàng trăm triệu công dân nước này hiện đang đổ xô đến các điểm du lịch trên khắp đất nước. Xu hướng này tập trung vào ngày lễ tháng 5, kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29/4.

Trung Quốc: Du khách vui vẻ đi du lịch dù bị "chặt chém" gấp 16 lần bình thường

Du khách chật kín Vạn Lý Trường Thành. (Ảnh: IT).

Năm nay, Học viện Du lịch Trung Quốc dự đoán rằng hơn 240 triệu lượt du khách sẽ tham gia du lịch trong thời gian 5 ngày nghỉ lễ, vượt qua con số trước đại dịch. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách du lịch đã tăng 151,8% so với cùng ngày năm ngoái. Vé vào các địa điểm nổi tiếng như khu vực Vạn Lý Trường Thành và Disney Thượng Hải đã được bán hết, trong khi cả hai sân bay của Bắc Kinh đều chứng kiến số lượng hành khách kỷ lục vào ngày cuối tuần.

Các điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng chỉ vài tháng trước còn tĩnh lặng một cách bất thường, giờ đây đang nhộn nhịp hoạt động, thậm chí một số nơi phải đăng thông báo trực tuyến cảnh báo khách du lịch tìm nơi khác vì hiện đã hoạt động hết công suất. Ngành du lịch của Trung Quốc nắm bắt cơ hội "kiếm chác" từ xu hướng này. Mới đây, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng một thị trấn nghỉ mát ở phía tây nam Trung Quốc đã tính phí cao gấp 16 lần so với mức phí thông thường vào ngày 30/4 khi nhu cầu du lịch tăng vọt. Giá chuyến bay cũng ước tính đã tăng khoảng 39% so với năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch.

Khách du lịch tại Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: IT).

Nhu cầu du lịch gia tăng là một đòn bẩy rất cần thiết đối với một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc. Theo một hãng tin tài chính của Trung Quốc, 3 trong số các hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc đã lỗ tổng cộng gần 3 tỷ USD trong 3 năm hạn chế đi lại. Sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau Covid-19 hiện rất mong manh và sự thúc đẩy từ du lịch sẽ là tin đáng mừng cho cả ngành và chính phủ. Dữ liệu được công bố gần đây cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong các hoạt động sản xuất công nghiệp vào tháng trước. Nguyên nhân là nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại.

Bất chấp xu hướng này, du khách Trung Quốc vẫn chưa đi du lịch nước ngoài. Dữ liệu mới chỉ ra rằng chỉ có 10% du khách Trung Quốc có kế hoạch cho các chuyến đi quốc tế trong năm nay. Mặc dù hoạt động du lịch nội địa đã trở lại mức trước đại dịch, nhưng số chuyến bay quốc tế khởi hành từ Trung Quốc vẫn chỉ bằng khoảng 1/8 so với con số của năm 2019. Nghiên cứu cho thấy những lo ngại về an toàn kéo dài của du khách Trung Quốc có thể là lý do cho sự chậm trễ này.