Mới đây, các tổ chức bao gồm Chi nhánh Bệnh Alzheimer của Hiệp hội Y tế Lão khoa Trung Quốc đã cùng công bố "Báo cáo chuyên sâu về nhu cầu của bệnh nhân Alzheimer". Báo cáo chỉ ra xu hướng bệnh Alzheimer đã ảnh hưởng thế nào đến những người trẻ tuổi ở Trung Quốc.



Dữ liệu công khai tiết lộ rằng Bệnh Alzheimer (AD), thường được gọi là "mất trí nhớ do tuổi già", là một bệnh thoái hóa thần kinh phát triển dần dần. Bệnh nhân thường biểu hiện các triệu chứng như suy giảm trí nhớ, giảm khả năng học tập, rối loạn điều hòa cảm xúc và mất kỹ năng vận động. Về mặt lâm sàng, nó được đặc trưng bởi sự suy giảm trí nhớ, chứng mất ngôn ngữ, mất trí nhớ, tổn thương kỹ năng thị giác-không gian, rối loạn chức năng điều hành và những thay đổi trong tính cách và hành vi. Nguyên nhân vẫn chưa được biết tới. Những người được chẩn đoán trước 65 tuổi được gọi là mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm, trong khi những người được chẩn đoán sau 65 tuổi được coi là mắc chứng mất trí nhớ khởi phát muộn.

Trung Quốc sửng sốt vì thanh niên 19 tuổi đã mắc bệnh Alzheimer

Số liệu của Báo cáo cho thấy trong số những người mới được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, tỷ lệ cao nhất là 62,1%, ở độ tuổi từ 60 đến 79. Tuy nhiên, đáng chú ý là 21,3% bệnh nhân được khảo sát ở độ tuổi dưới 60, một con số cao hơn đáng kể so với báo cáo quốc tế 5- 10% cho bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Điều này cho thấy sự khởi phát của bệnh Alzheimer ở Trung Quốc ngày càng trẻ hoá hơn.

Theo thống kê mới đây, Trung Quốc là nơi có khoảng 10 triệu bệnh nhân Alzheimer, con số cao nhất trên toàn cầu. Khi dân số già đi, tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ, chủ yếu là bệnh Alzheimer, tiếp tục tăng. Ảnh: IT.

Báo cáo nhấn mạnh rằng vì những bệnh nhân này vẫn đang trong độ tuổi lao động nên xã hội cần hết sức quan tâm, tăng cường giáo dục sức khỏe cho toàn bộ người dân, tăng cường phòng ngừa bệnh tật, sàng lọc và chẩn đoán sớm.

Kể từ khi trường hợp bệnh Alzheimer đầu tiên được báo cáo vào năm 1906, người ta tin rằng căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến người già. Vào ngày 31/1/2023, một nhóm dẫn đầu bởi Jia Jianping, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Bệnh Thần kinh tại Bệnh viện Huyền Vũ Bắc Kinh và Trưởng Khoa Thần kinh tại Đại học Y Thủ đô, đã xuất bản một bài báo trên Tạp chí Bệnh Alzheimer. Bài báo trình bày chi tiết về trường hợp một thanh niên 17 tuổi bắt đầu gặp những bất thường về trí nhớ và được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer năm 19 tuổi, khiến anh trở thành bệnh nhân trẻ nhất được biết đến cho đến nay.

Trước đây, cá nhân được chẩn đoán trẻ nhất là 21 tuổi, mang đột biến gen PSEN1. Trong số những bệnh nhân Alzheimer được chẩn đoán trước 30 tuổi, gần như tất cả các trường hợp đều có đột biến gen bệnh lý, đặc biệt là đột biến gen APP, PSEN1, PSEN2. Tuy nhiên, nam thanh niên 19 tuổi trong bài báo của nhóm Jia Jianping cho thấy không có đột biến gen sau khi giải trình tự toàn bộ bộ gen. Anh vẫn bộc lộ những đặc điểm điển hình của bệnh Alzheimer, bao gồm mất trí nhớ và teo vùng đồi thị, thách thức hiểu biết truyền thống rằng, bệnh Alzheimer chỉ dành riêng cho người già.

Jia Longfei, một trong những tác giả của bài báo và là nhà thần kinh học trưởng tại Bệnh viện Xuân Vũ, Trung Quốc, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với China Women's News rằng những trường hợp như vậy là cực kỳ hiếm và không gây lo ngại quá mức. Ông chỉ ra rằng việc xác định một số bệnh nhân trẻ tuổi chủ yếu là do tiến bộ công nghệ. Jia Longfei nhấn mạnh rằng không phải tất cả tình trạng suy giảm trí nhớ đều là dấu hiệu của bệnh Alzheimer. Ví dụ, suy giảm nhận thức có thể là do mệt mỏi kéo dài, lối sống không điều độ, dinh dưỡng không đủ hoặc nghỉ ngơi không đủ. Ông khuyên những người trẻ nên duy trì lối sống đều đặn, chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để ngăn ngừa suy giảm trí nhớ nhưng không quá lo lắng về việc phát triển bệnh Alzheimer.

Vào ngày 17/9, Hiệp hội Phòng chống và Kiểm soát Bệnh Alzheimer đã công bố "Chiến lược Kiểm soát và Dữ liệu Cơ bản năm 2023 đối với bệnh Alzheimer ở Trung Quốc". Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa, thiết lập một hệ thống giám sát toàn diện về tỷ lệ mắc và tử vong của bệnh Alzheimer và các chứng mất trí khác, đồng thời thúc đẩy quá trình lão hóa tích cực và lối sống lành mạnh.

Vào tháng 9/2020, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc nghiên cứu việc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt để phòng ngừa và điều trị chứng mất trí nhớ do tuổi già. Đến năm 2022, các khu vực thí điểm dự kiến sẽ thiết lập một bầu không khí xã hội hỗ trợ việc phòng ngừa và điều trị chứng sa sút trí tuệ, với nhận thức của công chúng về kiến thức phòng ngừa và điều trị chứng sa sút trí tuệ đạt 80%. Thông báo cũng nhằm mục đích thiết lập một mạng lưới dịch vụ toàn diện về phòng ngừa và điều trị chứng mất trí nhớ, với tỷ lệ sàng lọc chức năng nhận thức dựa vào cộng đồng cho người cao tuổi đạt 80%.

Vào tháng 6/2023, Văn phòng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc thúc đẩy phòng ngừa và điều trị chứng mất trí nhớ do tuổi già từ năm 2023 đến năm 2025. Thông báo kêu gọi các khu vực có điều kiện cần thiết thực hiện các dịch vụ sàng lọc, giới thiệu và can thiệp chức năng nhận thức cho người cao tuổi, nhằm mục đích tăng tỷ lệ chẩn đoán chứng mất trí nhớ do tuổi già, sàng lọc sớm, phát hiện sớm và can thiệp sớm, đồng thời giảm hoặc trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí nhớ do tuổi già.