Trung tá Ksor H'Bơ Khăp: Bản lĩnh ở nghị trường, nặng lòng với người nghèo

Như Dân Việt đã thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn trung tá Ksor H'Bơ Khăp (SN 1982), Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Dự kiến trong tuần tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức buổi lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cho Trung tá Ksor H'Bơ Khăp.

Nữ ĐBQH - chiến sĩ công an sắc sảo, kỷ luật...

Trung tá Ksor H'Bơ Khăp từng là một nữ đại biểu đã gây ấn tượng đối với người dân bởi những phát biểu và chất vấn, tranh luận sắc sảo giữa nghị trường khi là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021). Các chất vấn, tranh luận của bà Ksor H'Bơ Khắp về các vấn đề xử lý pin điện mặt trời, diện tích rừng tự nhiên... đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khăp chất vấn thẳng thắn, sắc sảo trên nghị trường. Ảnh: Quốc hội

Trong thời gian làm Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Trung tá Ksor H'Bơ Khăp khiến đồng đội nể phục bởi sự quyết đoán trong công việc, quản lý cán bộ bằng kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm, nhân văn.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Ksor H'Bơ Khăp, Công an thị xã Ayun Pa nhiều năm đấu tranh hiệu quả với các đối tượng vi phạm pháp luật. Điển hình, Công an thị xã Ayun Pa đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" của đối tượng Ksor Kmip, được người dân trong vùng tin tưởng, ủng hộ.

Một chuyên án khác được Công an thị xã Ayun Pa triệt phá thành công đó là chuyên án bắt đối tượng Trần Đình Thái. Đây là đối tượng buôn bán chất ma túy, có trang bị súng, lựu đạn sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng. Trung tá Ksor H'Bơ Khăp và đồng đội đã nghiên cứu, vạch ra nhiều phương án và quyết định bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, thu giữ ma túy đá, vũ khí, vỏ đạn... đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng và cho chính đối tượng.

... và một trái tim nóng dành cho những mảnh đời khó khăn

Không chỉ giỏi về nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, Trung tá Ksor H'Bơ Khăp đã đi đầu trong công tác dân vận, hoạt động xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mình phụ trách.

Trung tá Ksor H'Bơ Khăp cùng đồng đội tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo từ quỹ “Hũ tiết kiệm”. Ảnh: Công an Thị xã Ayun Pa

Nữ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa đã tổ chức phát động các phong trào thi đua giữa các đội nghiệp vụ, công an phường, xã về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn. Một trong số đó là phong trào "hũ tiết kiệm" - phong trào đã trở thành nét đẹp được duy trì nhiều năm của Công an thị xã Ayun Pa. Hằng ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ đều dành dụm tiền cho vào hũ. Số tiền không lớn, đôi khi chỉ vài ba nghìn đồng nhưng "góp gió thành bão", nhiều công trình, phần quà ý nghĩa đã ra đời. Đồng thời, Công an thị xã Ayun Pa còn làm cầu nối vận động các doanh nghiệp giúp đỡ bà con.

Trung tá Ksor H'Bơ Khăp cho biết, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội nói chung và chương trình xây "Nhà tình thương" nói riêng của Công an thị xã Ayun Pa triển khai hiệu quả, hàng năm Công an thị xã đều vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng từ 1 đến 2 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền; tặng bò nuôi rẽ; nhận đỡ đầu các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng máy tính, sách vở, quần áo… qua đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, kịp thời giúp đỡ các hộ gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Mới đây, ngày 13/8 Công an thị xã Ayun Pa đã bàn giao "nhà tình thương" cho hộ gia đình chị Rcom H'Niang (SN 1982). Công trình nhà tình thương xây dựng, trên diện tích 60m2, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trong đó, 63 triệu đồng là kinh phí trích từ "Hũ tiết kiệm vì người nghèo "của Công an thị xã Ayun Pa và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Trung tá Ksor H'Bơ Khăp bàn giao “nhà tình thương” cho hộ gia đình chị Rcom H’Niang. Ảnh: Công an Thị xã Ayun Pa

Trước đó, Công an thị xã Ayun Pa cũng đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình bà Rcom H'Niang (SN 1982). Được biết, gia đình bà Rcom H'Niang gồm 9 người đang sinh sống trong ngôi nhà cũ, không gian chật hẹp chưa đến 70m2, đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ mất an toàn khi giông lốc...

"Khi bà con có nhà, có quần áo mặc, có gạo ăn, tôi thấy như chính mình được ở trong nhà mới, được ăn no, mặc đủ vậy", Trung tá Ksor H'Bơ Khăp trải lòng.

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp sinh năm 1982, có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá H'Bơ Khắp từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Thị xã Ayun Pa. Từ 2016 đến 2021, bà H'Bơ Khắp là Đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa XIV, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc quốc tỉnh Gia Lai; giữ chức Trưởng Công an Thị xã Ayun Pa (từ 2019 tới 8/2022).