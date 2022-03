Trung tá Nguyễn Đại Đồng được bổ nhiệm làm Phó GĐ công an Đà Nẵng

Sáng 2/3, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tá Nguyễn Đại Đồng, Trưởng phòng An ninh Văn hóa Thể thao và Lao động xã hội, Cục An ninh Chính trị nội bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Công an TP. Ảnh: H.H

Trung tá Nguyễn Đại Đồng (SN 1979, quê quán huyện Ba Vì, Hà Nội). Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Nguyễn Đại Đồng cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng ngày càng tươi đẹp.

Ngày 1/3, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng giữ vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Trước đó, ngày 28/2, Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng. Đại tá Mưu nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/3.