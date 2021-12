Những vụ cán bộ bị tố gạ tình, hiếp dâm xôn xao dư luận

Ngày 29/12, dư luận xôn xao thông tin được cho là của một nữ sinh "tố" bị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.

Theo lời tố cáo, trước đó vị hiệu trưởng hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp kèm lời hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học lên thẳng tiến sĩ không thông qua thạc sĩ nhưng không thành.

Cũng theo người tố cáo, dù có vợ kém 22 tuổi và con nhưng vị lãnh đạo này vẫn "lừa" nữ sinh là đã ly dị để cô nhận lời yêu. "Nhiều lần ông ta đòi đi quá giới hạn, khi tôi không đồng ý thì ông ta cưỡng ép tôi", người này thông tin.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: hmu.edu

Trả lời báo chí, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, khẳng định thông tin tố giác ông gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ với nữ sinh viên là không chính xác.

Ông Tú cho rằng đó là tin "bậy bạ", không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự của ông.

Lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội cũng cho biết đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ GDĐT, đang chờ giải quyết sự việc. Trường cũng đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh thông tin này, vì đây là việc đang làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Tú và nhà trường.

Vụ việc trên xảy ra khi sức "nóng" của vụ cựu Bí thư huyện Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Hùng Sơn còn chưa hạ nhiệt. Theo đó, khoảng 20h ngày 10/11, chị L.M.H. đến trực ban Công an huyện Cô Tô tố ông Sơn có hành vi hiếp dâm tại khách sạn.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo của chị H theo quy định. Sau vụ việc, Ban Bí thư Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bí thư Huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn.

Ngày 28/12, tại cuộc họp báo công tác năm 2021 Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin "đến nay, bước đầu kết quả điều tra xác định, tại khách sạn X, việc anh Sơn giao cấu với chị H tối 10/11 là có căn cứ".



Ông Lê Hùng Sơn bị tố hiếp dâm nữ nhân viên. Ảnh: V.D

Trước đó, ông Đào Duy Anh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên - đã bị UBND tỉnh này cách chức sau khi bị tố sàm sỡ nhân viên nữ tại phòng làm việc.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 20h ngày 3/8, Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) nhận được đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của chị N.T.T., là cán bộ của Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên. Trong đơn, chị T trình bày việc ông Đào Duy Anh có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị. Qua đó, chị T đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP.Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Anh về hành vi trên.

Một lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo báo cáo ban đầu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra chiều 3/8, ông Đào Duy Anh - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT - có gọi một nữ nhân viên sở này sang phòng làm việc để làm tài liệu. Sau đó, ông Anh đã có hành động chưa đúng chuẩn mực ngay tại phòng riêng, khiến nữ nhân viên phải bỏ chạy ra bên ngoài.

UBND tỉnh Thái Nguyên cách chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Đào Duy Anh. Ảnh: V.D

Vừa qua, ngay giữa Thủ đô, 2 giảng viên đại học cũng bị tố gạ tình, lừa tiền các nữ sinh. Cụ thể, ngày 13/12, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản đăng tải thông tin phản ánh một giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội hứa "chạy việc". Người đăng tải thông tin tự xưng là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và "xin được giấu tên".

Người này cho biết: "...Vô cùng bế tắc và tuyệt vọng cả một thời gian dài nhưng vì bị đe doạ quá mức nên hôm nay có thế nào đi nữa cũng quyết nói hết về bộ mặt thật của một thầy giáo...". Người này có nêu tên một tiến sĩ được cho là ở Khoa Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

Người này còn tố mình bị giảng viên này "đụng chạm" nhạy cảm, "bùng" nữ sinh vài trăm triệu đồng để "chạy" suất giảng viên.

Sau đó, giảng viên này đã gửi đơn đến cơ quan công an để xác minh thông tin và chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Thông tin đăng tải lên mạng nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, dư luận Thủ đô cũng ồn ào về việc một người đăng tải thông tin về các dòng tin nhắn có nội dung nhạy cảm được cho là của giảng viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ việc này, trong ngày 14/12, đại diện truyền thông của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (địa chỉ: 456 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa có kết luận về sự việc giảng viên trường này bị tố gạ tình sinh viên. Nhà trường cũng chưa biết khi nào có kết luận về sự việc.

Trước đó, vào ngày 27/10, dư luận xôn xao những hình ảnh và nội dung được đăng lên diễn đàn mạng xã hội của một tài khoản được cho là của nữ sinh viên năm cuối của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tố giảng viên trường này đổi tình lấy điểm.

Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của giảng viên, đồng thời mời cơ quan công an vào cuộc để xác minh vụ việc.

Đến nay, cả 2 sự việc giảng viên gạ tình sinh viên nêu trên vẫn chưa có kết quả cụ thể.