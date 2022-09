Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và nguyên ĐBQH Bùi Thị An được xét khen thưởng Công dân Thủ đô ưu tú

Ngày 22/9, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 572/BTĐ-HCTH về việc lấy ý kiến nhân dân về dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2022.

Theo đó, 10 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2022 để lấy ý kiến nhân dân gồm có:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, sinh năm 1943:

Quá trình công tác, bà Bùi Thị An đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác: Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học TP.Hà Nội. Trên cương vị là Đại biểu HĐND TP.Hà Nội (nhiệm kỳ 2004-2011) và Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016), bà đã phát huy hết khả năng của mình, đóng góp nhiều ý kiến với HĐND TP.Hà Nội, Quốc hội tại các phiên họp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. Ảnh: Thành An

Sau khi nghỉ hưu (năm 2003), bà An liên tục tham gia chủ trì và thực hiện nhiều đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường nước các hồ ở Hà Nội. Từ năm 2002 đến nay, bà đã tham gia 29 đề tài, dự án, trong đó có 20 đề tài, dự án được triển khai ở Hà Nội.

Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, bà đã và đang tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến cho thành phố về nhiều lĩnh vực (những vấn đề nóng và được xã hội quan tâm như: Tìm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề tự cháy của các xe cơ giới; vấn đề về ma túy học đường, nhận diện và các biện pháp phòng ngừa...

Tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, bà được giao theo dõi và chỉ đạo tư vấn, phản biện, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng quy hoạch vùng cung cấp rau và thực phẩm sạch cho Thủ đô thông qua việc triển khai các dự án và tổ chức các lớp tập huấn (phối hợp với các trung tâm y tế một số quận, huyện như Hai Bà Trưng, Mỹ Đức, Ba Vì, Gia Lâm… tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, các trường mầm non, khu du lịch...), góp phần nâng cao kiến thức cộng đồng, đặc biệt là nông dân ngoại thành trong vấn đề bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với những thành tích trên bà đã được các cấp ghi nhận: Huy chương Chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố (năm 2016); 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố (năm 2017, 2021, 2022); 3 Bằng khen Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (năm 2016, 2018, 2019); Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 2020, được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích trong hoạt động của Hội đồng tư vấn của UBND TP.Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (thế danh Vũ Đức Chính), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sinh năm 1952:

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2010 được tặng thưởng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa; năm 2011, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; năm 2015, được tặng thưởng Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương; năm 2017, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; năm 2007, 2019, 2020, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2021, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2022, được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.







Bà Đặng Thị Cuối với mô hình HTX rau hữu cơ nhận được rất nhiều chứng nhận, bằng khen từ các hiệp hội nông thôn. Ảnh: Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (Danviet.vn)





Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, sinh năm 1971:

Là người dám nghĩ, dám làm, bà Đặng Thị Cuối đã mạnh dạn đầu tư thuê đất và thực hiện dự án rau hữu cơ công nghệ cao tại khu bãi Tổng Màu, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Qua thời gian đầu tư công sức, kiên trì và không ngừng học hỏi, đến nay hợp tác xã của bà đã đạt được những thành công như: Trang trại của gia đình bà đã có tổng diện tích 46.292m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ.

Sản lượng hằng năm đạt từ 50 đến 80 tấn rau - củ - quả các loại, doanh thu hằng năm đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận, thu nhập bình quân hằng năm đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Hỗ trợ tạo công việc cho 25 lao động thường xuyên có việc làm thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng và 40 đến 60 lao động thời vụ có nguồn thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được thành phố cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, hợp tác xã đã chủ động lập thông tin nguồn gốc sản phẩm, sử dụng dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng là một trong số 125 mô hình sản xuất nông nghiệp toàn quốc năm 2017 và lọt tốp 1 trong 30 dự án xuất sắc được chọn vào chung khảo cuộc thi "Tôi là nông dân 4.0" do Báo Nông thôn Ngày nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Ngoài ra, bà còn tích cực phối hợp với Hội Nông dân hướng dẫn, phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hàng trăm lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến tham quan học tập, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ.

Bà tham gia các hoạt động, các phong trào của Hội Nông dân, nhận và hỗ trợ giúp đỡ 8 hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vốn, việc làm cây giống với số tiền trên 200 triệu đồng/năm. Đến nay, một số hộ đã thoát cận nghèo và ổn định phát triển đời sống...

Ghi nhận những đóng góp trên, bà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen năm 2017; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng Bằng khen năm 2018; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020. Bà là đại biểu điển hình dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" toàn quốc. Đạt danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" năm 2020.

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, sinh năm 1974:

Trong suốt 24 năm công tác liên tục tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, ông Phạm Bá Hiền đã trải qua các nhiều vị trí công tác: Bác sĩ điều trị, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Phụ trách Phòng khám HIV/AIDS; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ nhiệm Chuyên khoa đầu ngành Truyền nhiễm Hà Nội.

Với những đóng góp và cống hiến xuất sắc trong thời gian gần 25 năm công tác trong ngành Y tế, ông đã được Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2006: Được Bộ Y tế tặng Bằng khen: "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ X của Đảng"; năm 2011, được Bộ Y tế tặng Bằng khen; năm 2016, 2019 được UBND thành phố tặng Bằng khen; năm 2020, được UBND thành phố tặng Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn thành phố Hà Nội". Năm 2020, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2021: Được Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng Bằng khen: "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021".



Ông Nguyễn Ngọc Hoài, công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam, sinh năm 1996:

Là công nhân giỏi có trình độ tay nghề cao, với nhiệm vụ chính là vận hành máy và gia công cơ khí chính xác.

Cá nhân ông đã đạt nhiều giải thi tay nghề quốc gia và thành phố: Năm 2018, đạt chứng chỉ nghề Tiện quốc gia bậc 2; năm 2019, đạt giải Nhất nghề Tiện vạn năng cấp thành phố Hà Nội; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; năm 2018, 2019 đạt Giấy khen "Công nhân giỏi" của Ban Chấp hành Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; năm 2020, đạt giải Nhất nghề Tiện vạn năng khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; năm 2021, đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; Chứng chỉ nghề Tiện vạn năng cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie, sinh năm 1949:

Nguyên là giảng viên dạy môn vật lý cho khối phổ thông chuyên lý Đại học Tổng hợp. Sau khi nghỉ chế độ, ông đã sáng lập Hệ thống giáo dục Marie Curie, gồm cấp tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

Quá trình lãnh đạo điều hành, ông đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học thông qua nhiều hình thức như thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn...



Ngoài công tác giáo dục - đào tạo, ông còn tham gia là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1992 đến nay (từ khóa V đến khóa IX). Được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" và Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.







Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Phùng (Quang Phùng), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, sinh năm 1932:

Từng làm việc tại Ủy ban quốc tế về giám sát và kiểm soát tại Việt Nam, sau đó về công tác tại Đại sứ quán Nhật với vai trò là giảng viên về phong tục tập quán, lịch sử Việt Nam cho Đại sứ Nhật Bản.

Năm 1970, Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Quang Phùng về làm việc tại Bộ Ngoại giao. Đặc biệt, trong vai trò một NSNA, những bức ảnh của ông không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những câu chuyện kể về Hà Nội với nhiều góc nhìn, có ý nghĩa trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa, lan tỏa hình ảnh Thủ đô văn hiến, thanh bình...

Hơn 60 năm qua, NSNA Quang Phùng miệt mài sáng tác, ghi nhiều khoảnh khắc đẹp về đời thường và bình dị của cuộc sống nhân dân Thủ đô. Ông dành nhiều năm để thực hiện nhiều bộ ảnh hồ Gươm, phố cổ Hà Nội ghi lại sự biến đổi của Hà Nội. Năm 2011, ông cho ra mắt cuốn sách ảnh "Dạo quanh hồ Gươm", in song ngữ Việt - Anh, tập hợp gần 100 bức ảnh chọn lọc trong mấy nghìn file ảnh về hồ Gươm - Hà Nội. Cuốn sách còn là nguồn tư liệu độc đáo khi đăng tải một số bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Trần Văn Cẩn, nhà văn Nguyễn Tuân mà Quang Phùng chụp từ đầu những năm 1970...

Với những thành tích trên, ông đã được nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội (năm 2013); Huy chương Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc (năm 1995); Huy chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam (năm 1996); Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam (năm 1999); Huy chương Vì sự phát triển của Nhiếp ảnh Việt Nam (năm 2002), Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hà Nội 1991-1995; Giải nhất Liên hoan Ảnh Việt Nam lần thứ XVI năm 1990…





VĐV Đinh Phương Thành. Ảnh: Tuệ Minh

Vận động viên Đinh Phương Thành, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, sinh năm 1995:

Tham gia tập môn thể dục dụng cụ từ năm 2000 (5 tuổi), được cử đi tập huấn dài hạn tại Trung Quốc. Sau nhiều cố gắng nỗ lực, năm 2014 Phương Thành được xét tuyển trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế.

Thành tích nổi bật: HCĐ tại ASIAD 2014; 4 HCV tại SEA Games 2015 (nội dung toàn năng đồng đội, toàn năng cá nhân, xà kép, xà đơn), 2 HCV (nội dung vòng treo, đồng đội toàn năng), 1 HCB (nhảy chống) tại SEA Games 2017, HCV môn xà kép tại World Challenge Cup ART diễn ra ở Koper (Slovenia) và nhiều thành tích khác tại các đấu trường trong nước và quốc tế...



Với những đóng góp trên, VĐV Đinh Phương Thành 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015, 2019, 2022).

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước trong một lần gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Báo Nghệ An

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, sinh năm 1926:

Là Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X.

Sau khi nghỉ chế độ, ông luôn tâm huyết trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, cụ thể:

Ông đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đảng bộ địa phương; có 3 lần góp ý trực tiếp với đồng chí Chủ tịch Quốc hội; cùng Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội có chính kiến với Ban Thường vụ Quốc hội về việc chưa nên thông qua luật về 3 đặc khu vì lòng dân chưa thuận, tránh các thế lực phản động lợi dụng kích động.

Tham gia với lãnh đạo Hà Nội về giải quyết vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức với các biện pháp giải quyết, không làm tình hình phức tạp thêm. Góp ý với Bộ Quốc phòng và Ban Bí thư về những đối sách nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền biển đảo, ổn định tình hình. Tham gia chính kiến để giải tán các hội hoạt động trái phép trên địa bàn như "Câu lạc bộ Hồ Chí Minh", "Hội hỗ trợ Người có công"…

Ông cũng tích cực tham gia xây dựng địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; sống mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, có uy tín cao, lan tỏa trong nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đặc biệt là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp trên, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công (hạng Nhì, Ba); Huân chương Kháng chiến (chống Pháp) hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Chiến sĩ giải phóng (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Vì Thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo; Huy chương Vì sự nghiệp phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp công đoàn. Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; từ năm 2016-2021 được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 3 Bằng khen; UBND thành phố tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2019; Hội Cựu chiến binh thành phố tặng 3 Bằng khen của Thành hội và nhiều giấy khen của UBND quận và phường. Năm 2020, ông đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tá Phạm Như Trường, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, sinh năm 1979:

Gần 22 năm công tác liên tục tại Đội phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.

Trong quá trình công tác, trung tá Phạm Như Trường đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể như sau: Liên tục từ năm 2016-2021: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2015, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen; năm 2016, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; năm 2017, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen UBND thành phố Hà Nội; năm 2018, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen UBND thành phố Hà Nội; năm 2019, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an; năm 2020, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an; năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Ngoài ra, 2 tập thể, 2 cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích đóng góp trong công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành, tạo nên thành công chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games), gồm có: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; 2 cá nhân là ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.