Trung tướng Tô Ân Xô: Công an cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 23/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trong Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, việc chuyển tải và thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời đã góp phần quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Riêng trong CAND, thông tin báo chí được phản ánh chính xác, kịp thời sẽ giúp cho công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 10/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 11 quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của CAND. Việc ban hành thông tư này đã tạo hành lang pháp lý để Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền và phát huy vai trò của Người phát ngôn Bộ Công an và thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo và thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của ngành công an.

Qua đó. giúp các cơ quan báo chí và nhân dân được tiếp cận với thông tin chính thống, chính xác và kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các mặt công tác công an; góp phần tuyên truyền, lan tỏa kết quả công tác, chiến đấu, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND với xã hội, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng thông qua báo chí, lực lượng CAND đã nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội, nhân dân, cập nhật những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND để điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, hiện nay, các mạng xã hội, kênh thông tin, trí tuệ nhân tạo là những nền tảng để các đối tượng có thể cung cấp, làm giả, phát tán tin giả.

Ông Lê Quốc Minh báo cáo chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý thông tin báo chí. Ảnh: Bộ Công an

Mặc dù, các kênh, mạng xã hội như Facebook, Tiktok… có những biện pháp chống tin giả như dán nhãn cảnh báo; treo nick những người chuyên phát tán tin giả. Tuy nhiên, việc kiểm soát tin giả còn hạn chế, vẫn có những thông tin xấu độc, gây ra sự công kích cá nhân, chia rẽ, thậm chí thù địch. Chính vì vậy, vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin chính thống ngày càng quan trọng hơn và được người dân tin tưởng hơn.

Trách nhiệm của báo chí là phải thanh lọc tin giả, ngăn ngừa sự phát tán tin giả, có công cụ phát hiện tin giả. "Đặc biệt, báo chí phải có nguồn tin khách quan, độc lập, đa chiều, thông tin được xác nhận, có bằng chứng, có thẩm định… để cung cấp cho độc giả thông tin chính xác, khách quan, kịp thời" - ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, nguồn tin báo chí có vai trò rất quan trọng, là vấn đề quyết định nhất của bài báo, tạo vị thế, thương hiệu của tờ báo.

Đối với lực lượng CAND, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh cho biết, trong những năm gần đây, việc cung cấp thông tin trong lực lượng công an cởi mở hơn trước rất nhiều, có nhiều hiệu ứng tốt trong báo chí. Tuy nhiên, cần xem xét, điều chỉnh, chấn chỉnh để công tác này tốt hơn.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vào tháng 5/2021. Ảnh: N.T

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh đã lấy ví dụ các sự việc cụ thể về cung cấp thông tin báo chí chủ động, kịp thời, góp phần vào thành công của sự kiện. Điển hình như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII hay như vụ án xảy ra ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí kịp thời, chính xác là một trong những thành công của vụ án, giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Hay như vụ án tố cáo cán bộ sai phạm ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Công an Hải Phòng đã sớm cung cấp thông tin chính thống, người dân và cán bộ đều thấy ngành công an xử lý cán bộ nghiêm minh, kịp thời, không bao che nên rất tin tưởng.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh đề nghị người phát ngôn phải phát ngôn chuẩn mực, kịp thời, không né tránh…

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, thông tin tài liệu là "vũ khí, tài nguyên" đặc biệt sử dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

"Hiện nay, thông tin về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được dư luận chú ý cao. Chính vì vậy, công an các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch, nội dung thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Các đồng chí giám đốc, cục trưởng, các đồng chí được uỷ quyền nên cởi mở, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm để cơ quan báo chí, nhân dân được biết" - Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.