Trung tướng Tô Ân Xô và nhiều lãnh đạo bộ, ngành, địa phương nhận nhiệm vụ mới

Bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Ngày 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trước đó, vào tháng 2/2024, ông Nguyễn Minh Tâm nhận quyết định của Ban Bí thư giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Trước nữa, ông là Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VGP

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá làm Phó ban Tổ chức Trung ương

Chiều 5/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Khắc Toàn điều hành Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị giao ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành công việc của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 27/8, Ban Chấp hành Trung ương đã có quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Theo quyết định, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025; được chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) được giao điều hành Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Lại Thế Nguyên được giao điều hành Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Đ.X

Ông Lại Thế Nguyên điều hành Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thanh Hóa - Bộ Chính trị phân công ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - tạm điều hành công việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bổ nhiệm Trợ lý và Thư ký của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Ông Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư.

Quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Thư ký Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Chiều 4/9, tại Kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Ngọc Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với số phiếu tuyệt đối.

Trước đó, ông Lê Ngọc Châu đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP.Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Bí thư Nha Trang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bộ Chính trị định điều động, chỉ định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Văn Mừng sinh năm 1977, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Thái Nguyên có tân Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước

Chiều 6/9, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trúng cử vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, quê quán quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội (nguyên quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).



Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Huy Dũng từng trải qua nhiều chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hoá, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.