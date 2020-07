Trước cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, những cán bộ, quan chức nào từng bỏ trốn, bị truy nã?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.



Quyết định này được thực hiện sau 3 ngày khởi tố bà Thoa về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 BLHS 2015.

Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc phê duyệt cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương) thoái vốn trong dự án tại khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).

Khu đất này rộng 6 nghìn m2. Quyết định của bà Thoa đã khiến tài sản của nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định, do bà Thoa đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, nên quyết định tạm đình chỉ điều tra cho đến khi bắt được bà Thoa sẽ phục hồi, xử lý.

Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã.

Trở lại các diễn biến trước đó, theo tìm hiểu của Dân Việt, cũng có khá nhiều quan chức đã bỏ trốn, hoặc đi ra nước ngoài trước khi bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố.

Nhiều người mặc dù bị truy nã đến nay nhưng vẫn chưa bị bắt.

Trường hợp đầu tiên là Vũ Đình Duy – nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX)

Ngày 31/5/2018, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Duy. Duy bị truy nã về tội "cố ý làm trái.." và "nhận hối lộ".

PVTEX dưới thời Vũ Đình Duy liên tục lâm cảnh thua lỗ. Tổng số lỗ tính đến ngày 31/3/2015 đã lên tới 1.732 tỷ đồng.

Liên quan đến PVTEX nhà chức trách đã phát hiện nhiều sai phạm, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Không lâu sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, Vũ Đình Duy đã không xuất hiện ở cơ quan với lý do "xin nghỉ đi nước ngoài chữa bệnh".

Vũ Đình Duy đã trốn khỏi Việt Nam từ năm 2018 đến nay và chưa bị bắt.

Sau đó Duy bị buộc thôi việc, bị khai trừ đảng. Hơn 7 tháng sau khi Vũ Đình Duy "đi chữa bệnh ở nước ngoài", Bộ Công an khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVTEX, công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

Duy lúc này cũng bị khởi tố và truy nã đặc biệt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng này.

Nhiều đối tượng khác cũng nhanh chân bỏ trốn, tuy nhiên không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng, điển hình là Dương Chí Dũng - cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng Hải.

Đầu năm 2012, rời Vinalines để lại khoản lỗ khổng lồ ở DN này, Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải. Ngày 17/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công khởi tố bị can với Dương Chí Dũng và đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Dũng đã nhanh chân bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt vào ngày 18/5/2012.

Cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng Hải Dương Chí Dũng cũng từng bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.

Nhưng chỉ 4 tháng sau, đầu tháng 9/2012, Dương Chí Dũng cũng bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế.

Nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty Vinashinlines Giang Kim Đạt cũng được xác định bỏ trốn ra nước ngoài, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị bắt về chịu tội.

Đối tượng này ôm hàng trăm tỷ đồng tham ô, từ tháng 8/2010 Giang Kim Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia và Singapore. Sau 5 năm, đến 7/7/2015 Giang Kim Đạt đã bị bắt.

Một nhân vật cũng trốn nã khiến báo chí tốn biết bao giấy mực là Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trịnh Xuân Thanh cũng bỏ trốn sau khi bị khởi tố, sau gần 1 năm bị truy nã, Thanh về đầu thú.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, ngay trong đêm 16/9, Bộ Công an đã thông báo truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với đối tượng. Sau gần 1 năm bị truy nã, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đầu thú.

Một nhân vật khác cũng đang là bị án của nhiều bản án tại Việt Nam là Phan Văn Anh Vũ, Vũ cũng bị truy nã khi trốn khỏi Việt Nam.

Vũ được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, từ 1/10/2009.

Sau khi phát hiện những sai phạm của Vũ, ngày 20/9/2017, Bộ Công an đã quyết định cách chức phó trưởng phòng biệt phái, cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng công an.

Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ do có hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước".