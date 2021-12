Trước Tết Nguyên đán, 4 cây cảnh cần quẳng ngay ra giá rét để hoa nở đúng năm mới

Tại sao những cây cảnh này phải cần rét lạnh mới nở hoa đẹp?

Trên thực tế, việc để cây cảnh trong môi trường nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian nhất định để "ép" chúng nở hoa, trong thuật ngữ chuyên môn gọi là "sự xuân hóa" (tiếng Anh là vernalization).

Các cây cảnh càng lạnh càng nở hoa rực rỡ

Quá trình này không chỉ không có hại cho cây cảnh mà còn giúp tăng cường sức đề kháng của cây cối với nhiệt độ lạnh.

Vậy các cây cảnh cần "xuân hóa" để có hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán là cây nào?

1. Cây cảnh: Mẫu đơn (Peony)

Hoa mẫu đơn có nhiều loại, nhiều màu sắc. Về cơ bản, hoa mẫu đơn được xem là loài hoa của sự vương giả, giàu sang phú quý và quyền lực. Ngoài ra, tùy từng màu sắc, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc.

Cây cảnh mẫu đơn, có hoa lộng lẫy

Do màu sắc rực rỡ và ý nghĩa phong thủy may mắn, phú quý nên đây là loài hoa rất được các gia đình ưa chuộng chưng bày vào dịp Tết Nguyên đán. Do đó, để có hoa nở đúng dịp Tết, bạn phải biết cách chăm sóc cây cảnh.

Hoa mẫu đơn là loài hoa đặc biệt thích hợp với khí hậu lạnh. Khi nhiệt độ xuống thấp thì cây cảnh mày sẽ rất tươi tốt, hoa nở to và đẹp. Chỉ nhiệt độ xuống thấp cây mới ra chồi.

Khi thời tiết lạnh, bạn hãy để cây cảnh này ra ngoài trời để "ép" cây ra chồi và nở hao đúng dịp Tết.

2. Cây cảnh: Tulip

Hoa Tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Hoa nở vào mùa xuân, đúng dịp Tết đến Xuân về nên cũng là loại hoa được nhiều người lựa chọn chơi Tết.

Vào dịp trước Tết Nguyên đán này, nhiều gia đình sẽ tự hỏi: "Làm thế nào mà những bông hoa tulip mà tôi trồng vào mùa đông lại có thể nở hoa bình thường được?".

Cây cảnh: Tulip

Tulip là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 16-20 độ C, ban đêm là 10 độ C -15 độ C. Dưới 10 độ C và trên 25 độ C cây sinh trưởng kém, hoa dễ bị mù.

Do đó, khi nhiệt độ lạnh, bạn đừng e ngại "phơi" cây ra ngoài trời.

3. Cây cảnh: Phong lan

Hoa lan cũng là loài hoa đa dạng về chủng loại và màu sắc, thích hợp bày vào dịp Tết Nguyên đán để mang lại không khí vui mừng cho gia đình.

Hầu hết các loại lan có thể được đưa ra ban công để làm lạnh. Có một số giống lan khá cứng cáp, không cần phải bảo dưỡng trong nhà kính.

Cây cảnh: Phong lan

Trời lạnh, bạn có thể để cây cảnh này ra ngoài trời, tuy nhiên nếu nhiệt độ quá thấp (-8 độ C) thì phải giữ gìn để cây không bị đóng băng.

Hãy để nhiệt độ lạnh giá kích thích để cây "đơm nụ" và ra hoa đúng vào dịp Tết nhé. Nhiều khách đến chơi nhà dịp Tết chắc chắn sẽ trầm trồ ghen tỵ vì chậu hoa của bạn.

4. Cây trà

Hoa trà cũng là loài hoa trang trí dịp Tết được nhiều người ưa thích với nhiều màu sắc phong phú, lộng lẫy. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt.

Với hoa trà màu đỏ lại thể hiện sự may mắn lạc quan. Với một bình hoa màu đỏ trong nhà sẽ mang lại động lực, nâng cao tình thân để gia chủ cố gắng đạt được những mục tiêu của mình.

Cây cảnh: Hoa trà

Một chậu cây trà ở ban công ngoại việc trang trí mà còn ngặn chặn những hung khí, đón vượng khí vào nhà đem lại sự an lành, may mắn. Đặt một chậu hoa trong nhà sẽ giúp tâm được tĩnh lặng và hành đồng chừng mực, bình thản.

Tuy nhiên, Ít người nghe nói rằng hoa trà cũng cần được kích thích nhiệt độ thấp. Thực tế, loài hoa này cần được "đông lạnh" để nở hoa tốt hơn.

Vì vậy, tranh thủ những ngày lạnh giá, bạn phải nhanh chóng chuyển nó ra ban công để cây hứng rét chứ đừng để nó trong nhà.



Trên đây là 4 cây cảnh cần kích thích bằng việc "đông lạnh" để ra nụ và nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán tới, bạn đừng chỉ để nó trong phòng ấm nhé.

(Theo Sina. Ảnh PIXABAY)