Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Định: 'Có án dân sự kéo dài 5 đến 7 năm'

Bình Định có tân Chánh án TAND tỉnh thay ông Lê Văn Thường

Ngày 28/12, Toà án Nhân dân (TAND) tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Anh Tài (SN 1974) - Chánh tòa Tòa Kinh tế TAND cấp cao tại Hà Nội giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bình Định, thay cho ông Lê Văn Thường được điều động đến công tác tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Chánh toà hình sự.

Ông Lê Văn Thường được bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Bình Định vào tháng 6/2020, như vậy sau 3 năm 6 tháng, ông Thường được điều động, bổ nhiệm vị trí mới.

Ông Mai Anh Tài nói rằng, trọng trách mới là niềm tự hào, vinh dự nhưng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong TAND 2 cấp của Bình Định.

"Tôi nhận thức việc bản thân cần nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở. Không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của Bình Định", ông Tài cam kết.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Bình Định Mai Anh Tài. Ảnh: DT.

Cùng ngày, TAND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác toà án năm 2024.

Theo TAND tỉnh Bình Định, trong năm 2023 toà án 2 cấp đã thụ lý 8.540 vụ việc, giải quyết xét xử 7.553 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,4%.

Số bản án, quyết định bị huỷ do lỗi chủ quan 39 vụ (toà án tỉnh 10 vụ, toà cấp huyện 29 vụ). Số bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan 39 vụ (toà án tỉnh 4 vụ, toà cấp huyện 9 vụ). Số vụ án quá thời hạn giải quyết 54 vụ, trong đó án quá hạn do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán 4 vụ, khách quan 50 vụ.

Trong công tác xét xử các loại án, có một số vụ án xác định tư cách người tham gia tố tụng không đúng hoặc bỏ sót người tham gia tố tụng. Thu thập tài liệu, chứng cứ không đầy đủ, đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, áp dụng pháp luật chưa đúng nên án bị huỷ, sửa để xét xử lại.

Một số đơn vị toà cấp huyện giải quyết đơn khiếu nại chưa đảm bảo đúng quy định theo Luật khiếu nại tố cáo và thông tư 01/2020 của Toà án nhân dân tối cao nên giải quyết không đúng quy trình, để quá thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Có án dân sự, nếu Thường trực Huyện uỷ không chỉ đạo thì bó tay"

Ông Trần Cang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đề nghị, lãnh đạo toà 2 cấp tăng cường công tác lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giao ban trực báo, để hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật.

Tăng cường 3 yếu tố phối hợp các cơ quan tư pháp, giữa toà với cơ quan chuyên môn cấp huyện và làm sao để Thường trực Huyện uỷ, trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp tăng cường.

"Có bản án dân sự mà chúng tôi đi kiểm tra, nếu không có chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ thì bó tay", ông Trần Cang dẫn chứng.

Ông Trần Cang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: DT.

Vẫn theo ông Trần Cang, ngành toà án cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ án, kể cả dân sự, kinh doanh thương mại, hình sự còn vướng mắc kéo dài, gây dư luận không tốt trong dân.

"Các Chánh án toàn huyện, toàn tỉnh năm nay nên rà soát lại xem có án dân sự nào kéo dài không? Án dân sự kéo dài 5 đến 7 năm, việc này có nhưng ít, vậy nên cần kiểm tra lại và tập trung xử lý", ông Cang đề nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định cũng cho biết, ra Tết Tỉnh uỷ Bình Định sẽ tập trung triển khai quy định 132 của Bộ Chính trị, liên quan đến việc kiểm soát quyền lực của cơ quan công an, toà án, viện kiểm sát và thi hành án.