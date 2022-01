Trường "con nhà giàu" RMIT đóng cửa 2 ngày, xôn xao tin có sinh viên dọa đốt trường

Ngày 4/1, trên trang fanpage chính thức của trường Đại học RMIT Việt Nam (RMIT University Vietnam) đã ra thông báo khẩn tới toàn bộ sinh viên của trường về việc đóng cửa tạm thời 2 ngày.

Thông báo của trường Đại học RMIT. Ảnh chụp màn hình

Thông báo có nội dung cụ thể như sau: "Hanoi campus is closed Tuesday 4 Jan and Wednesday 5 Jan 2022 due to a security concern.

Hanoi students and staff, please do not head to campus and please return home. If you are currently on campus please leave the building immediately.

Thank you".

Tạm dịch: "Khuôn viên Hà Nội sẽ đóng cửa vào thứ Ba ngày 4/1 và thứ Tư ngày 5 /1 năm 2022 do mối lo ngại về an ninh.

Sinh viên và nhân viên ở Hà Nội, vui lòng không đến trường và hãy trở về nhà. Nếu bạn hiện đang ở trong khuôn viên trường, vui lòng rời ngay lập tức.

Cảm ơn!".

Trường Đại học RMIT. Ảnh: Fanpage trường.

Mặc dù thông báo không ghi rõ lý do nhưng trên mạng xã hội và trong phần bình luận tại fanpage của trường nêu nguyên nhân là có sinh viên liên tục đăng bài trên Facebook dọa sẽ đốt trường. Sinh viên này muốn trường phải trả tiền học phí, học bổng và bằng cho mình.

PV báo Dân Việt đã liên hệ với Đại học RMIT, cơ sở Hà Nội xác nhận vụ việc. Đại diện trường cho biết sẽ sớm có thông tin chính thức.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay, sáng 4/1 đã tiếp nhận trình báo của trường Đại học RMIT và hiện đang tiến hành xác minh vụ việc.