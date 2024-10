Trường công lập nào ở Hà Nội có mức học phí cao nhất 6,1 triệu đồng/tháng?

Theo Nghị quyết được thông qua sáng 4/10, Hà Nội có nhóm công lập tự chủ tài chính (tự chi lương, chi phí hành chính...) gồm hai trường là Mầm non Linh Đàm, THPT Hoàng Cầu; nhóm chất lượng cao gồm 17 trường.

Mức học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng một tháng, áp dụng với khối 10 và 11 trường Hoàng Cầu, khối 12 thu 1,97 triệu. So với năm ngoái, học phí của trường tăng 8%.

Những trường còn lại đều thu học phí trên hai triệu đồng. Trong đó, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cao nhất với 6,1 triệu. Mức này tương tự năm học trước, song đã giảm 10% so với kế hoạch dự kiến hồi tháng 7.

Nhiều trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội tăng học phí. Ảnh: Trọng Hiếu.

Những trường có học phí từ 5 triệu đồng mỗi tháng trở lên, áp dụng với một số nhóm lớp, là Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non đô thị Việt Hưng, Tiểu học đô thị Sài Đồng.

Mức tăng học phí của các trường không đều nhau. Hai trường THCS Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, khối 5 của Tiểu học Tràng An, lớp Mẫu giáo của trường Mầm non B tăng khoảng 10% với năm ngoái.

Cụ thể mức thu học phí của các trường:

Khi học trực tuyến (online), các trường thu 75% học phí theo mức nói trên. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó.

Hà Nội hiện có 17 trường công chất lượng cao. Những trường này gần như phải tự chủ chi thường xuyên (lương, sửa chữa cơ sở vật chất...), được tuyển trái tuyến, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn (35-45 học sinh, tùy bậc học).

Trong khi đó, học phí với trường công bình thường từ 19.000 đến 217.000 đồng, duy trì từ năm 2021 đến nay. Thành phố chưa dự thảo học phí năm học tới.