Chủ tịch Hà Nội đề nghị miễn, giảm lãi vay cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi)

Đây là một trong những nội dung trong văn bản của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

UBND TP nêu ra những mục tiêu cụ thể như: Đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân. Bảo đảm an sinh xã hội; sớm khôi phục các hoạt động đời sống, xã hội để ổn định cuộc sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, lao động nhằm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng, phục hồi của các địa phương, nền kinh tế trong năm 2024. Làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, ngập lụt, sạt lở..., nhất là trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân...

Nhiều vườn đào ở Nhật Tân, Hà Nội bị chết sau lũ. Ảnh: Nhật Minh

UBND TP.Hà Nội cũng nêu rõ 37 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.



Thời gian hỗ trợ chủ yếu trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024; một số chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện đến hết năm 2025 để phù hợp với sự phục hồi của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh.

UBND TP giao Cục Thuế Hà Nội đề xuất các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, đúng thẩm quyền quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ cây - con giống, thức ăn, hóa chất và các vật tư cần thiết cho các địa phương để khôi phục sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổng hợp các sự cố, hư hỏng về hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi do bão, mưa lũ và tổng hợp, báo cáo UBND TP nhu cầu kinh phí khắc phục, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách; rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn tại ngân hàng, xây dựng nhu cầu cho khách hàng vay mới và đề xuất nguồn vốn thực hiện.

UBND TP cũng yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch – Kiến trúc rà soát, nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; cho phép các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp áp dụng quy định để sửa chữa, xây dựng lại công trình, nhà xưởng bị ảnh hưởng bởi hậu quả thiên tai để doanh nghiệp sớm quay lại hoạt động...