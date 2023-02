Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương do đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng đoàn đã đến trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.



Tập thể, cá nhân được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng.

Tại buổi lễ trao khen, đại tá Trần Văn Chính đã biểu dương và trao giấy khen cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc.

Đồng thời, khen thưởng 3 cá nhân thuộc 2 đơn vị này vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bắt giữ đối tượng giết người.

Hồ Văn Thương lúc bị cảnh sát phối hợp bắt giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 14/7/2022, do không có tiền tiêu xài nên Hồ Văn Thương (SN 2000, quê An Giang) đã mang theo một con dao để đi cướp tài sản.

Khi đến căn nhà bỏ hoang tại khu vực khu phố 6, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Thương phát hiện có 1 xe máy đang dựng dưới sân, trên lầu thì có 1 thanh niên.

Bị tấn công bất ngờ, người thanh niên quay lại giằng co với Thương và bị ngã rơi xuống chân cầu thang tầng trệt nằm bất động.

Thương lấy điện thoại của người thanh niên rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện Hồ Văn Thương đang lẩn trốn tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cử một tổ trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt được đối tượng Thương.

Sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã góp phần nhanh chóng truy bắt được đối tượng giết người, di lý về Công an tỉnh Bình Dương để xử lý theo quy định.