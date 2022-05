Truy nã đối tượng hành hung dã man tài xế grab trên giao lộ Đà Nẵng

Theo đó, đối tượng Nguyễn Đức Hiến được xác định cùng đồng bọn đánh tài xế dã man sau va chạm giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (hướng từ cầu Sông Hàn về Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) vào ngày 5/5 vừa qua.



Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, đối tượng Nguyễn Đức Hiến thực hiện hành vi phạm tội nhưng không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đức Hiến - đối tượng hành hung dã man tài xế grab trên giao lộ Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, tối 5/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế grab bị nhóm người đi trên ô tô khác hành hung ngay giữa đường tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Hình ảnh clip ghi lại cho thấy, nam tài xế lái ô tô BKS: 43A: 489.. bị một nhóm gồm 3 đối tượng đi trên ô tô BKS: 43A.625.. đánh ngã xuống nền đường sau xô xát. Chưa dừng lại, 2 thanh niên trong nhóm trên liên tiếp dùng tay đấm vào chân, đá vào mặt nam tài xế.

Chứng kiến sự việc một người dân đến can ngăn nhưng bị những người này đe dọa. Sau khi hành hung nạn nhân, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi.

Clip: Tài xế grab trên giao lộ Đà Nẵng bị nhóm đối tượng hành hung. Video: MXH

Đến 22h cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tiến (35 tuổi, quê Nam Định, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) khi đối tượng đang trốn tại TP.Hội An. Cơ quan công an cũng xác định đối tượng thứ 2 liên quan đến vụ việc là Nguyễn Đức Hiến.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.