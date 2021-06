Truy nã một phụ nữ liên quan vụ nguyên trụ trì chùa Phước Quang lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Hôm nay (4/6), nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với bà Lê Nguyên Khoa, sinh năm 1986, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với tội danh bị khởi tố là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phạm Văn Cung đã bị bắt hồi cuối năm 2020.

Theo Quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Long.

Được biết, bà Khoa là người thân của Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung), nguyên trụ trì chùa Phước Quang - người đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối năm 2020 vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng. Bà Khoa cũng bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc này.

Các nạn nhân cho biết, bà Khoa là người thường xuyên xuất hiện cạnh Phạm Văn Cung và sử dụng các chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân đưa tiền.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 25/11/2020, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Cung để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều nạn nhân gặp trực tiếp PV Dân Việt tố cáo hành vi của ông Cung. Ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn (thường trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, ông Phạm Văn Cung đã lừa đảo, dùng thủ đoạn nhờ ông Sơn vay nợ giùm gần 5 tỷ đồng, sau đó né tránh, không trả nợ.

Ngoài ông Sơn, còn có 4 nạn nhân khác cũng đứng đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Cung, với tổng số tiền mà ông Cung lừa đảo chiếm đoạt là khoảng 34,5 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2020, Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo chính thức cho Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung) hoàn tục, về gia thất và xóa tên trong danh sách tăng ni ở tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau thông báo trên, vào sáng 24/9/2020, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức vào cuộc điều tra, xác minh các đơn tố cáo của các nạn nhân bị ông Cung dụ dỗ lấy tiền…