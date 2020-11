Trụ trì chùa Phước Quang bị bắt vì lừa đảo từng đi du học ở Châu Âu

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cung - pháp danh là Đại đức Thích Phước Ngọc, 38 tuổi, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, nguyên Trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện phật giáo Suối nguồn tình thương để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phạm Văn Cung bị nhiều người tố lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo công an, ngày 18/9, tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.Y, ngụ tỉnh Hưng Yên bị đối tượng Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh xác định những thông tin tố giác của bà Y là đúng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân bị đối tượng Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Tìm hiểu của Dân Việt được biết, Phạm Văn Cung sinh ngày 28 tháng 2 năm 1982 tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Cung xuất gia năm 1993 tại Tổ Đình Phước Hậu (Vĩnh Long) và được ban pháp danh là Thích Phước Ngọc, tự là Pháp Lạc.

Từ năm 2000 - 2005, sau khi hoàn thành chương trình thế học và Phật học tại Việt Nam, Cung du học và hoạt động Phật sự tại Thụy Điển, Đan Mạch, Anh Quốc. Từ năm 2006, Cung về lại Việt Nam.

Năm 2006, Phạm Văn Cung được Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm trụ trì Chùa Phước Quang (tiền thân của ngôi Chùa này là Trường Trung Tiểu học Bồ Đề Khánh Anh do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa sáng lập).

Năm 2007, Cung được Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử vào Ban Hoằng Pháp Trung ương.

Cuối năm 2007, Phạm Văn Cung đã trình đề án sáng lập Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương – một cơ sở bảo trợ xã hội cho trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trú quận Thủ Đức, TP.HCM) là một trong những người tố cáo trực tiếp Cung. Ảnh: Đình Việt

Ngày 19/9/2008, đề án được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chấp thuận và ra quyết định cho phép thành lập theo số 1780/QĐ-UBND do Cung làm Giám đốc, chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và quản lý.

Từ ngày 20/9/2019, Cung giới thiệu mình là Đặc phái viên quốc tế tại Uỷ ban tuyên dương khen thưởng Giáo dục Phật giáo Chính phủ Sri Lanka, với đạo hiệu Master Dhammananda Thero, theo quyết định của Bộ giáo dục chính phủ nước CHXH Dân chủ Sri Lanka.

Ngày 25/12/2018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ hoạt động Phật sự đối với Cung. Đến ngày 18/11/2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định bãi nhiệm Đại đức Thích Phước Ngọc thôi giữ chức vụ Trụ trì chùa Phước Quang tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình.

Sau đó, ngày 17/8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định Đại đức Thích Phước Ngọc thế danh Phạm Văn Cung nghỉ sinh hoạt tôn giáo, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Văn Cung. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị những nạn nhân bị đối tượng trên lừa đảo liên hệ với Thượng tá Nguyễn Văn Phục – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long để phối hợp điều tra làm rõ vụ án.