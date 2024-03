Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vẫn đang truy tìm đối tượng Mai Thị Thuỳ Dung (SN 1986, quê quán phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng Dung đăng ký thường trú tại khu phố 5, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nhưng đã không thấy tung tích sau khi bị tố cáo hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, Dung là một giáo viên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang truy tìm cô giáo bị tố lừa đảo ở Quảng Trị. Trong ảnh là Mai Thị Thuỳ Dung. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2019 đến năm 2020 trên địa bàn TP.Đông Hà.

Việc xác minh có liên quan nội dung đối tượng Dung chiếm đoạt số tiền 550 triệu đồng của bà Trần Thị T (SN 1967, trú tại khu phố 5, phường 3, TP.Đông Hà).

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định đối tượng Mai Thị Thuỳ Dung đưa ra thông tin vay tiền để mua bán bất động sản để vay tiền của bà T và một số cá nhân khác. Sau khi đến hạn trả tiền vay theo thoả thuận nhưng cô giáo Dung không trả mà rời khỏi nơi cư trú, không khai báo chính quyền địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra, xác minh, truy tìm, nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng Dung chưa đến làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị cơ quan, tổ chức, nhân dân nếu biết đối tượng Dung ở đâu thì cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Những đơn vị, cá nhân nào đã cho đối tượng Dung vay tiền hoặc có vụ việc liên quan cần liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để được giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Km 02, Quốc lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0918.284.212 gặp điều tra viên Trần Ngọc Minh.