Truy tìm người xúc với bệnh nhân Covid-19 tại 28 điểm ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM

Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau:



Đà Nẵng:

1. Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào:

- 9h30-11h ngày 12/7/2020;

- 7h30-8h30 ngày 13/7/2020;

- 15h-16h30 ngày 14/7/2020.

2. Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà ngày 12-13/7/2020.

3. Quán Cọ Xanh, bãi biển Mỹ Khê từ 18h-20h ngày 12/7/2020.

4. Quán RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà từ 21h-23h ngày 12-13/7/2020.

5. Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang ngày 13/7/2020.

6. OQ Lounge Pub DnD, số 18 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu từ 21h-00h30 ngày 13/7/2020.

7. Kem bơ cô Vân, Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn từ 13h-15h ngày 14/7/2020.

8. Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu chiều ngày 17-18/7/2020 và ngày 22-23/7/2020.

9. Công Ty Tnhh Kane-M Đà Nẵng, đường số 2, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu từ ngày 17-22/7/2020 và sáng ngày 27/7/2020.

10. Big C Đà Nẵng, 257 Hùng Vương, Khu thương Mại Thanh Khê ngày 18/7/2020 và chiều ngày 26/7/2020.

11. Nhà thờ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, Hoà Liên, Hòa Vang chiều ngày 19/7/2020.

12. Chợ Mới, 212 Hoàng Diệu, Nam Dương, Hải Châu từ ngày 20-22/7/2020.

10. Quán chay Tâm Phúc, số 132 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

13. Quán 142 đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

14. Quán mỳ Quảng Túy Loan đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

15. Cửa hàng giặt là, số 95 Hải Phòng, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

16. Siêu thị Vinmart, số 114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu tối 25/7/2020.

17. Chuyến xe khách từ TP. Đà Nẵng đến TP. Buôn Ma Thuột, nhà xe Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk), xuất phát từ TP. Đà Nẵng lúc 19h00 ngày 26/7/2020 và đến Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk lúc 10h00 ngày 27/7/2020.

Quảng Nam:

1. Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An chiều 14/7/2020.

2. Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020.

3. Phố cổ Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020.

Hà Nội:

1. Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15/7/2020.

2. Pizza Al Fresco's, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy từ ngày 16-22/7/2020.

3. Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24/7/2020.

4. Phòng khám Thái Hà, ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa sáng 28/7/2020.

TP. Hồ Chí Minh:

1. Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21h-22h ngày 21/7/2020.

2. Bệnh viện Quốc tế City, số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10h ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020.

3. Khách sạn Thanh Danh 2, số 104 - 110 Đường Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5 chiều 21/7/2020 và sáng 22/7/2020.

4. AEON MALL Bình Tân, số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7/2020.

Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên:

- Gửi tin nhắn thông báo đầy đủ họ tên và địa chỉ nơi ở của mình, cũng như số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình vào số điện thoại 888.

- Liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại các địa phương để được tư vấn: 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam), hoặc 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội), hoặc 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh).

- Thực hiện cách ly tại nhà.

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

- Cài đặt ứng dụng BlueZone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn hoặc tải ứng dụng trên IOS hoặc Android.