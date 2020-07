15 bệnh nhân bị sốt cao trên chuyến bay đón 129 lao động bị Covid-19 từ Guinea Xích Đạo về nước

Những lao động Việt Nam được hướng dẫn về chỗ tập trung.

Chuyến bay VN5022 của Vietnam Airlines sang Guinea Xích Đạo đón lao động mắc Covid-19 về nước với tổ bay gấp đôi chuyến bay bình thường (5 phi công, 8 tiếp viên, 4 nhân viên kỹ thuật) và 4 nhân viên y tế đi cùng. Chuyến bay kéo dài 12 tiếng.

Sau khi đến Guinea Xích Đạo, máy bay được nạp nhiên liệu, êkip nhân viên y tế đón và thu xếp cho các bệnh nhân lên máy bay, ổn định trong khoảng 2-3 tiếng và sau đó bay về Việt Nam. Trưa 29/7 chuyến bay sẽ về đến Việt Nam, tuy nhiên lịch trình đã muộn hơn dự định và đến hơn 15h hôm nay máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Thông tin từ sân bay Bata cho biết trong số 219 công dân về nước, có 129 người mắc Covid-19-19.

Hiện gần 250 người đã được đưa về các khu điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đưới đây là một số hình ảnh ban đầu do nhân viên y tế bệnh viện ghi nhận:

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, bác sĩ phụ trách ekip đi theo máy bay đón công dân về nước, tươi cười khi về đến "đại bản doanh" của mình.. Anh cảm thấy như "trút gánh nặng" khi hoàn thành chuyến bay an toàn, không có tình huống xấu nào. Anh cũng đã trút bỏ đồ bảo hộ để "nhẹ nhõm" về nơi cách ly cùng với phi hành đoàn, nơi anh sẽ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho phi hành đoàn.

Trở về từ chuyến bay, Bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, anh khá mệt sau chuyến đi dài. Chuyến bay đã kéo dài 12 tiếng, đến sân bay của Guinea Xích Đạo đã phải đợi 6 tiếng, lâu hơn dự kiến 3 tiếng vì phải chờ xăng từ nơi khác chở đến.



Khi máy bay cất cánh, hành khách bao gồm các bệnh nhân Covid-19 đều được thu xếp ổn thỏa. Có 15 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ekip y tế đã cho uống hạ sốt, uống nhiều nước và tình hình đã ổn định. Một số bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tuy nhiên không phải thở máy. Các biểu hiện khó thở có thể do thay đổi áp suất khi lên máy bay và phải đeo khẩu trang trong thời gian dài.

"Rất may không có tình huống xấu nào, chuyến bay an toàn. Anh em về đến nơi cũng thở phảo nhẹ nhõm. Vì trước chuyến đi mọi người đều lo lắng, áp lực vì phải đảm bảo an toàn cho một số lượng bệnh nhân Covid-19 lớn, trong đó có cả các bệnh nhân nặng. Giờ thì trút được gánh nặng", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Trước khi lên chuyến bay đặc biệt đón 219 công dân, trong đó có 120 bệnh nhân Covid-19 tại Guinea Xích Đạo, bác sĩ Hùng đã tâm sự: "Tôi rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bên cạnh tự hào thì cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, bản thân tôi và đồng nghiệp đều xác định đi theo chuyến bay là có thể bị nhiễm bệnh mà nguy cơ này rất cao, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cũng đã triển khai những biện pháp tối đa để bảo vệ mình và những người di cùng".

Phi hành đoàn được đưa về khu cách ly.

Các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được sắp xếp về ba khoa bao gồm Virus - Ký sinh trùng, Nội Tổng hợp và Nhiễm khuẩn Tổng hợp. Bệnh viện cũng bố trí thêm khoa Cấp cứu hồi sức nếu cần để đối phó với từng tình huống diễn biến của bệnh nhân. Tại tầng 5, mỗi phòng có 7 giường cho bệnh nhân nhưng sẽ sắp xếp ít bệnh nhân vào mỗi phòng.

Nhân viên y tế có nhiệm vụ khử trùng "từng bước" mà đoàn đi qua.

Lao động xếp hàng khử trùng trước khi bước vào khu cách ly.

Phó trưởng Khoa cấp cứu bác sĩ Trần Văn Bắc cho biết: "Chúng tôi sẽ đảm bảo giãn cách giữa tất cả khoa phòng, sao cho mật độ cách ly càng xa càng tốt, ít nhất là 2 mét giữa các giường bệnh".

Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã sử dụng rất nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại để theo dõi người bệnh gồm camera chung theo dõi 24/24, robot tương tác trực tiếp khi có nhu cầu, hệ thống kết nối với monitor chuông báo để cảnh báo khi bệnh nhân có thay đổi bất thường.

"Bệnh viện đang sử dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật từ cũ đến mới, từ cổ điển cho tới hiện đại để khám và điều trị, theo dõi bệnh nhân", BS. Bắc nói thêm.