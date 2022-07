Truy tố Tạ Việt Hùng và 51 bị can liên quan đường dây đánh bạc gần trăm tỷ đồng

Ngày 16/7, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, VKSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố 52 bị can liên quan đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP.Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn.

Cơ quan an ninh điều tra khám xét nơi ở của Tạ Việt Hùng (tức Hùng đĩ) để điều tra vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 52 đối tượng liên quan. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can lên đến cả trăm tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành truy tố 52 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, có 11 bị can bị truy tố với cả 2 tội danh trên, 6 bị can bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 35 bị can bị truy tố về tội "đánh bạc".

Trong đó, đáng chú ý có bị can Nguyễn Bá Dương (biệt danh Bom đại, SN 1989, trú tại TP.Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền trên 18,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 754 triệu đồng.

Bị can Phan Đình Trí (SN 1970, trú TP.Đông Hà) đã có hành vi sử dụng mạng Internet giúp sức 3 bị can khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần 39 tỷ đồng, thu lợi trên 462 triệu đồng.

Bị can Lê Văn Dự (SN 1990, trú tại TP.Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Bị can Tạ Việt Hùng (tức Hùng đĩ, SN 1974, trú tại TP.Đông Hà) bị truy tố về tội "đánh bạc". Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 – 7/2021, Hùng đã đánh bạc 74 lần với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Bá Dương không khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Nhưng cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can này.

Các bị can còn lại đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập.