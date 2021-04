Truyền thông quốc tế: Xe điện VinFast khiến các hãng xe khác sẽ phải lo lắng

Chính sách đặt cọc của VinFast được so sánh "đột phá" như Tesla

Bình luận về sự kiện mở đặt cọc mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam - VinFast VF e34, các chuyên trang về ô tô quốc tế như Hops, Detik (Indonesia), Noticias Automotivas (Brazil)... đều bày tỏ sự ấn tượng với lượng đặt cọc và giá xe của VinFast.

Theo thông tin từ trang Detik, chỉ sau 12 giờ mở bán, mẫu xe điện đầu tiên của VinFast - VF e34 đã nhận được phản hồi tích cực khi lượng đặt hàng lên gần 4000 đơn trên cả hai kênh phân phối chính thức của VinFast là website và hệ thống showroom, đại lý trên toàn quốc.

Chính sách cho khách hàng đặt cọc trước khoảng 435 USD (khoảng 10 triệu đồng) cũng được tờ Detik khen ngợi và so sánh với cách mở bán đột phá của Tesla với mẫu Cybertruck. Thời điểm đó, chỉ cần đặt 100 USD, Tesla đã thu về hàng chục ngàn lượt đặt cọc trong ngày đầu.

Lý do đằng sau số đơn đặt hàng "khủng" của VinFast đến từ hai yếu tố thuyết phục người tiêu dùng ngay lập tức chính là từ chiến lược giá và sản phẩm được trang bị công nghệ hiện đại.

Hình ảnh VF e34 - mẫu xe SUV phân khúc C với 5 chỗ ngồi vừa ra mắt ngày 24.03

Nhà sản xuất VinFast đã đưa ra mức giá ‘quá hời’ cho khách hàng Việt Nam với chỉ 690 triệu đồng. Trong khi, một số mẫu xe điện của Hyundai hay Peugeot tại Anh, có mức giá chênh nhau tới hơn 200 triệu cho 2 phiên bản điện và xăng.

Tờ Hops bình luận: "Với mức giá này, các hãng xe khác sẽ phải ‘buồn lòng"

Giá mua xe đã rẻ, chi phí nuôi xe cũng gây ấn tượng mạnh khi VinFast áp dụng chính sách thuê pin hàng tháng là 1,45 triệu đồng với quãng đường di chuyển tối đa 1.400 km, tức trung bình 46 km mỗi ngày và gói bảo hành lên tới 10 năm.

Chuyên gia ngành xe Sebastian Centizo bình luận trên tờ Car Buzz (Mỹ) về dịch thuê pin của VinFast là chính sách khác biệt và lần đầu tiên có mặt trên thị trường xe điện toàn cầu.

Tờ Hops dẫn thêm thông tin, đồng hành cùng những ưu đãi đặc biệt về tài chính, mẫu xe VinFast VF e34 còn được trang bị nhiều tính năng thông minh và an toàn như tự động chẩn đoán, cảnh báo các vấn đề của xe và hỗ trợ khách hàng từ xa, định vị trạm sạc và các tính năng an toàn tiên tiến hàng đầu.

Tương lai nào cho hãng xe Việt

Trên toàn cầu, các nhà sản xuất ô tô đang dần loại bỏ ô tô chạy bằng động cơ đốt trong khi chính phủ nhiều quốc gia cũng đang tìm cách giải quyết lượng phát thải nhiên liệu.

Theo số liệu khảo sát của JP Morgan, tốc độ tăng trưởng của xe điện (EV) và xe điện kết hợp (HEV) đang tăng lên và đến năm 2025, EV và HEV dự kiến chiếm khoảng 7,7% thị phần xe ô tô toàn cầu.

Bản đồ trung tâm công nghệ phát triển xe điện toàn cầu (Start-up Insight)

Công ty phân tích thị trường xe điện của Mỹ - ABI Research cho biết, xe điện sẽ bắt đầu tạo được sức hút trên thị trường, phần lớn được thúc đẩy bởi các mẫu xe có giá cả phải chăng, dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào các đại lý trong 2021.

Điển hình như hãng xe Rivian đã tổng kết năm 2020 với khoản đầu tư thêm 1,3 tỷ USD vào xe điện; Tesla đã bắt đầu có lợi nhuận, ra mắt Cybertruck, phân phối những chiếc Model 3 đầu tiên được sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải và công bố mở rộng thị trường cho hai mẫu xe Model S và Model X; VinFast dự kiến ra mắt hai mẫu xe điện cao cấp tại thị trường Mỹ, Canada và Châu Âu trong năm 2022. Đối với những mẫu xe sang, Audi E-Tron đã chính thức được thương mại hoá; Porsche bắt đầu đưa mẫu xe hiệu suất cao Porche Taycan tới tay người dùng; Lamborghini đã công bố siêu xe kết hợp đầu tiên của mình. Tất cả tạo nên một thị trường xe điện hết sức sôi động.

Tổng hợp từ cuốn "A Comparison of Policy Measures Promoting Electric Vehicles in 20 Countries" (So sánh chính sách thúc đẩy xe điện ở 20 quốc gia) của tác giả Nele Rietmann, chính phủ toàn cầu đã và đang bắt đầu xây dựng chính sách đặc biệt dành riêng cho xe điện để khuyến khích người tiêu dùng chuyển dần từ xe xăng sang xe điện.

Điển hình như Chính phủ Mỹ đã cam kết tài trợ cho phát triển công nghệ, sản xuất xe điện; Chính phủ Anh, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật bản và Trung Quốc đồng loạt tung gói hỗ trợ tài chính độc quyền cho người mua xe điện; Chính phủ Đức miễn thuế lưu hành hàng năm trong vòng 10 năm cho xe điện…

Có thể thấy, Chính phủ các nước đang "sôi sục" trong công cuộc chuyển đổi công nghệ, thúc đẩy người dùng chuyển sang sử dụng phương tiện xanh để bảo vệ môi trường và tiến tới một kỷ nguyên công nghệ toàn cầu.

Vậy, câu hỏi tương lai nào cho VinFast không còn khó để trả lời khi cả thế giới đang chung tay lăn bánh tiến tới cuộc cách mạng xe điện. VinFast chắc chắn sẽ không nằm ngoài cuộc chơi bởi tất cả các hãng xe đều đang đứng trên cùng một vách xuất phát.

Trong bài viết về mẫu xe điện đầu tiên của VinFast, biên tập viên Tina Casey của chuyên trang năng lượng xanh Clean Technica (Mỹ) bình luận: "VinFast đã chứng minh rất nhiều thứ, từ những chiếc xe xăng và bây giờ là xe điện".

Bà Casey kết luận: "VinFast đang tiến vào lãnh địa xe điện. Thế hệ mới của những chiếc xe điện có giá cạnh tranh, pin khoẻ... đã thực sự bắt đầu".