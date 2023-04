TSMC hạ triển vọng cả năm do nhu cầu yếu, dư thừa chip Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới hạ triển vọng cả năm do nhu cầu yếu, dư thừa chip

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), dự đoán doanh thu cả năm đầu tiên của họ sẽ giảm kể từ năm 2009, sau khi hạ triển vọng cho năm nay do nhu cầu yếu và mức tồn kho cao liên tục.

"Do điều kiện kinh tế suy yếu và nhu cầu thị trường yếu đi, hàng tồn kho bán dẫn tăng ở mức cao hơn chúng tôi dự kiến. Ngoài ra, sự phục hồi của nhu cầu thị trường cuối sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi", Giám đốc điều hành TSMC CC Wei phát biểu tại một hội nghị báo cáo thu nhập vào hôm 20/4. "Việc điều chỉnh hàng tồn kho mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây của chúng tôi. Nó có thể kéo dài đến quý 3 năm nay trước khi tái cân bằng ở mức lành mạnh hơn cho cả năm 2023", Wei nói thêm. Công ty đã từng dự kiến tăng trưởng doanh thu nhẹ trong năm nhưng hiện tại cho biết doanh thu sẽ giảm ở mức từ 1 phần trăm từ mức thấp đến trung bình. TSMC vào giữa tháng 1 cho biết họ dự kiến việc điều chỉnh hàng tồn kho trong ngành chip sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm nay. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), dự đoán doanh thu cả năm đầu tiên của họ sẽ giảm kể từ năm 2009, sau khi hạ triển vọng cho năm nay do nhu cầu yếu và mức tồn kho cao liên tục. Ảnh: @AFP. TSMC cũng hạ thấp triển vọng nửa đầu năm. Hiện tại, họ dự kiến doanh thu trong sáu tháng đầu năm nay sẽ giảm khoảng 10% trong năm, so với ước tính trước đó về mức giảm tỷ lệ phần trăm cao chỉ ở một con số. Gã khổng lồ Đài Loan là biểu tượng của ngành công nghệ toàn cầu, vì họ sản xuất chất bán dẫn cho hầu hết các nhà phát triển chip lớn trên thế giới, bao gồm Apple, Nvidia, Qualcomm và MediaTek. Giám đốc tài chính Wendell Huang cho biết chi tiêu vốn theo kế hoạch của TSMC cho năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 32 tỷ đến 36 tỷ USD - giống như báo cáo hướng dẫn của họ vào giữa tháng 1. Năm ngoái, vốn đầu tư của TSMC là 36,2 tỷ USD. Giám đốc điều hành Wei cho biết mặc dù TSMC đang thắt chặt vốn đầu tư nhưng họ vẫn linh hoạt. Tuy nhiên, TSMC đang đầu tư cho nhu cầu dài hạn bất chấp sự yếu kém hiện tại trên thị trường, Giám đốc điều hành CC Wei cho biết. Ông nói thêm rằng TSMC đang tiếp tục các kế hoạch mở rộng công suất tại Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và thành phố Nam Kinh của Trung Quốc, đồng thời đang làm việc với khách hàng và đối tác về khả năng xây dựng một nhà máy chip đặc biệt ở châu Âu. TSMC hạ triển vọng cả năm do nhu cầu yếu, dư thừa chip. Ảnh: @AFP. Tuy nhiên, TSMC đang gặp phải "một số thách thức trong việc xin giấy phép" ở Mỹ, Wei cho biết nhưng không đưa ra thông tin chi tiết nào khác. Về Đạo luật chip của Hoa Kỳ, được thiết kế để thúc đẩy sản xuất chip của Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Wei cho biết TSMC đang trong quá trình xin trợ cấp nên không thể cung cấp thông tin chi tiết. Bởi có khuất mắc là luật này yêu cầu các công ty nhận tiền của Mỹ phải đồng ý không thực hiện việc mở rộng quy mô lớn các cơ sở sản xuất chip tại "các quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc trong 10 năm. Chủ tịch TSMC Mark Liu vào cuối tháng 3 nói với các phóng viên ở Đài Loan rằng, một số điều khoản để xin trợ cấp là "không thể chấp nhận được" và công ty vẫn cần liên lạc với Bộ Thương mại Mỹ trước khi nộp đơn. Lợi nhuận ròng của TSMC đã tăng chỉ 2,1% lên 6,8 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm nay. Mức tăng ít ỏi này rõ ràng đã thể hiện đã giảm 30% so với quý IV/2022, phá vỡ chuỗi tăng trưởng trong sáu quý liên tục vừa qua. TSMC dự báo doanh thu của họ trong quý II từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ nằm trong khoảng từ 15,2 tỷ đến 16 tỷ USD, thể hiện mức giảm 6,7% so với mức trung bình hàng quý. Tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính từ 52% đến 54% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 39,5% đến 41,5%. Mặt khác, TSMC đã nhiều lần cho biết hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ "xu hướng lớn" về nhu cầu chip điện toán hiệu năng cao cho mạng truyền thông thế hệ thứ năm (5G) và trí tuệ nhân tạo. TSMC dự báo doanh thu của họ trong quý II từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ nằm trong khoảng từ 15,2 tỷ đến 16 tỷ USD, thể hiện mức giảm 6,7% so với mức trung bình hàng quý. Ảnh: @AFP. TSMC cho biết nhà máy mới của họ ở thành phố Cao Hùng phía nam Đài Loan sẽ tập trung vào những con chip tiên tiến hơn so với công nghệ 28 nanomet đã công bố trước đó. Thậm chí, Giám đốc điều hành Wei cho biết TSMC đang đánh giá khả năng xây dựng một nhà máy chế tạo đặc biệt ở châu Âu cho chip ô tô. Chia sẻ thêm về câu chuyện này, Lucy Chen, phó chủ tịch kiêm nhà phân tích chất bán dẫn cao cấp tại Isaiah Research, cho biết triển vọng của ngành công nghiệp bán dẫn trong nửa cuối năm nay vẫn chưa rõ ràng. Chen cho biết: "Thị trường đồng thuận rằng tỷ lệ sử dụng sản xuất của lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng sẽ chạm đáy vào cuối quý này. Nhưng liệu chúng ta có thể thấy sự phục hồi dần dần từ nửa cuối năm nay hay không sẽ phụ thuộc vào mức tồn kho, nhu cầu và hiệu suất bán sản phẩm thực tế." Từ chế tạo các bộ phận bằng AI đến nhân bản kỹ thuật số: Các nhà máy sẽ thế nào trong tương lai? 26/04/2023 13:20

