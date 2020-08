TT-Huế: 3 tài xế đến từ tâm dịch Covid-19 khai báo gian dối để trốn cách ly

Sáng 10/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng ở tỉnh vừa phát hiện 3 tài xế khai báo gian dối nhằm trốn cách ly y tế.

Cơ quan chức năng làm việc với 3 tài xế vi phạm.

Trước đó, chiều 9/8, qua tuần tra về an ninh trật tự, tổ công tác Công an phường Vỹ Dạ, TP.Huế phát hiện 3 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đang đậu đỗ trả hàng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ. Ngay sau đó, Công an phường Vỹ Dạ báo cáo các đơn vị chức năng về phòng chống dịch Covid-19 để làm việc, xác minh thông tin liên quan.

Sau đó, Thanh tra các sở Y tế, GTVT tỉnh và Đội CSGT Công an TP.Huế, UBND phường và Công an phường Vỹ Dạ vào cuộc xác minh thông tin thì nhận thấy 3 tài xế này khai gian dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát cũng như nơi đến nhằm trốn tránh cách ly y tế.

Một trong 3 xe tải do các tài xế điều khiển.

Theo trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở GTVT, 3 tài xế này xuất phát từ tâm dịch Covid-19 là tỉnh Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi sau đó đến TP.Huế để trả hàng.

Lúc 22h15 ngày 9/8, sau khi Thanh tra Sở Y tế lập biên bản vụ việc, các lực lượng chức năng đã đưa 3 tài xế cùng 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly tại Trường nghiệp vụ thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục xử lý nghiêm vi phạm của 3 tài xế này.