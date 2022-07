TT-Huế: Bắt giữ đối tượng xăm trổ tàng trữ hàng trăm viên ma túy giữa đêm khuya

Ngày 22/7, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ lượng lớn ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Anh Quang (SN 1983, trú tại phường Trường An, thành phố Huế).

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Quang về hành vi tàng trữ ma túy. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 21/7, trước số nhà 4/145 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, Công an phường Trường An phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế bắt quả tang Nguyễn Anh Quang đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc này, cơ quan công an thu giữ trên người Quang nhiều viên nén màu đỏ là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy dưới dạng viên nén màu hồng.

Tang vật vụ án công an thu giữ từ đối tượng Nguyễn Anh Quang. Ảnh: C.Q.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quang khai nhận đã mua hàng trăm viên ma túy này từ một người chưa rõ lai lịch.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế điều tra mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng liên quan khác.