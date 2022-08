TT-Huế: Bắt tạm giam 8 đối tượng côn đồ phục kích chém người trọng thương

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 14/7/2022, Phan Đức Tài (SN 2006), La Đặng Anh Quốc (SN 2006), Nguyễn Xuân Bin (SN 2004), Lê Thành Boi (SN 2005), Lê Văn Phúc (SN 2006), Hà Văn Lên (SN 2004), Nguyễn Quốc Hùng (SN 2007), Phan Văn Bi (SN 2007, cùng trú tại phường Thuận An, thành phố Huế) và Trương Su Ky (SN 2006, trú tại Phú Diên, Phú Vang Thừa Thiên Huế) hẹn nhóm Nguyễn Quy (SN 2004, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế) đến đánh nhau tại cổng làng Phò An, phường Thuận An để giải quyết mâu thuẫn.

Công an thành phố Huế lấy lời khai nhóm đối tượng thanh thiếu niên côn đồ chém người trọng thương. Ảnh: C.Q.

Tại đây, nhóm của Tài phát hiện nhóm của Quy khoảng 20 người sử dụng xe mô tô, mang theo dao, mã tấu nên không dám đánh.

Sau đó nhóm của Tài đã sử dụng vỏ bia chai, dao phục kích sẵn trước Trường Tiểu học Phú Tân (phường Thuận An).

Khi Quy quay xe về thì bị nhóm của Tài bất ngờ dùng vỏ chai bia ném trúng và sử dụng ống tuýp, dao đánh và chém gây thương tích. Công an phường Thuận An xuất hiện thì cả hai nhóm bỏ chạy.

Nhóm đối tượng côn đồ chém người trọng thương bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.Q.

Hậu quả, Nguyễn Quy bị nhóm của Tài gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ thương tích 28%.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 8/9 đối tượng trong nhóm của Tài để xử lý theo quy định của pháp luật.