Ngày 30/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã bắt tạm giam đối với Đặng Châu Hoàng Phi (SN 2005, trú phường An Cựu, TP.Huế) và Lê Long Bảo Phước (SN 2000, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn TP.Huế trình báo việc bị kẻ gian đột nhập xe ô tô lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm này là Đặng Châu Hoàng Phi và Lê Long Bảo Phước.

Công an lấy lời khai Đặng Châu Hoàng Phi và Lê Long Bảo Phước về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: C.Q.

Tại cơ quan công an, Phi và Phước khai, vào sáng ngày 25/10, bộ đôi này cùng nhau đi tìm các xe ô tô không khóa cửa trên địa bàn TP.Huế để trộm cắp tài sản. Khi đến Khu đô thị Phú Mỹ Thượng (phường Phú Thượng, TP.Huế), Phi và Phước phát hiện xe ô tô của anh Nguyễn Phương Đạt không khóa cửa. Các đối tượng này mở cửa lấy trộm 1 máy flycam trị giá hơn 12 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn này, vào ngày 15/9/2022, Phi và Phước đi đến đường Nguyễn Đức Tịnh, phường Xuân Phú mở cửa xe ô tô của anh Nguyễn Văn Thạnh lấy trộm 5.800 USD chia nhau tiêu xài.

Trước đó, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị của người dân để trong xe ô tô.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng án. Cơ quan công an đề nghị nhưng ai là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Huế để giải quyết.