TT-Huế: Cô gái 21 tuổi tông gục người đi xe đạp trên quốc lộ rồi trốn khỏi hiện trường

Ngày 31/3, theo tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cơ quan này đã làm rõ đối tượng điều khiển xe máy tông người phụ nữ đi xe đạp trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện khiến nạn nhân nguy kịch.

Hiện trường bà Trần Thị Mây bị đối tượng đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: Q.T.

Theo đó, đối tượng gây tai nạn được xác định là Nguyễn Thị T (SN 2002, trú tại thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền).

Trước đó, vào lúc 6h40 ngày 28/3, tại km 801+100m quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Phong An, bà Trần Thị Mây (SN 1968, trú tại phượng Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe đạp lưu thông theo hướng Huế- Quảng Trị.

Trong lúc đang điều khiển xe trên đường, xe đạp của bà Mây bị một xe máy do một người phụ nữ điều khiển tông phải. Hậu quả, bà Mây bị ngã xuống bên lề đường và hôn mê do chấn thương sọ não. Nạn nhân sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Lực lượng Công an huyện Phong Điền vào cuộc điều tra làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: Q.T.

Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua thời gian vào cuộc điều tra, truy xét, Công an huyện Phong Điền làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là Nguyễn Thị T.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do T điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra, xử lý theo định.