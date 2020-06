TT-Huế: Công an ập vào phòng Vip khách sạn bắt nhóm tội phạm ma túy

Ngày 21/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ập vào khách sạn bắt giữ 3 thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Huy (SN 1998, trú thôn Hòa Vang 4, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), Hồ Văn Ngân (SN 1996, trú phường An Tây, TP.Huế) và Lê Thế Sơn (SN 1992, trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế).

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Thế Sơn.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 18/6, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bát ngờ ập vào phòng vip số 2 của khách sạn Quốc Đạt (số 260 Ngự Bình, phường Trường An, TP.Huế). Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Huy và Hồ Văn Ngân đang tàng trữ hàng chục viên nén là ma túy đá.

Đối tượng Hồ Văn Ngân tại cơ quan công an.

Tiếp đó, lúc 18h40 cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục ập vào khách sạn Quốc Đạt bắt giữ đối tượng Lê Thế Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ từ đối tượng Sơn 5 gói nilon chứa ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Huy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã mua lại số mua túy trên từ các đối tượng không rõ lai lịch. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.