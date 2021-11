TT-Huế: Công an kịp thời cứu người đi đường bị nạn giữa mưa gió tầm tã

Chiều 8/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hai chiến sĩ công an xã trên địa bàn tỉnh vừa kịp thời cứu một người đi đường bị tai nạn giao thông giữa lúc trời mưa to gió lớn.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 8/11, trong lúc đang trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), tổ kiểm soát phòng chống dịch do Công an xã Quảng Thọ đảm nhận phát hiện 1 người đàn ông lái xe máy theo hướng TP.Huế về thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bất ngờ bị tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ cụ ông T.D.H bị tai nạn được lực lượng công an xã Quảng Thọ phát hiện và cứu kịp thời. Ảnh: H.T.

Cụ thể, trời mưa cộng với gió lớn đã làm người đàn ông bị mất lái, khiến cả người và xe bị lao xe xuống ruộng lúa bên đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, thiếu tá Trần Quốc Hải và trung úy Phan Vũ Tuấn Anh (công tác tại Công an xã Quảng Thọ) nhanh chóng đến hiện trường, đưa người bị nạn về chốt kiểm soát. Tại đây, hai chiến sĩ công an tiến hành sơ cứu ban đầu cho người đàn ông và liên hệ với người thân của nạn nhân.

Trường hợp người gặp nạn được xác định là ông T.D.H (SN 1949, trú đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Huế).

Hiện sức khỏe của ông H đã ổn định và đã được lực lượng công an bàn giao cho gia đình đưa về chăm sóc.