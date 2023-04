TT-Huế: Hội Nông dân xây dựng “vườn rau của bé” tại 2 trường mầm non

Ngày 16/4, theo tin từ Hội Nông dân TP.Huế, nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân thành phố tiến hành xây dựng "vườn rau của bé" tại 2 trường mầm non trên địa bàn.

Các địa phương được Hội Nông dân TP.Huế chọn thực hiện xây dựng "vườn rau của bé" là xã Hương Phong và xã Hương Thọ.

Hội Nông dân TP.Huế thực hiện công trình "vườn rau của bé" tại Trường Mầm non cơ sở Thuận Hòa (xã Hương Phong, TP.Huế). Ảnh: CTV.

Hiện Hội Nông dân TP.Huế đã phát động thực hiện công trình "vườn rau của bé" tại Trường Mầm non cơ sở Thuận Hòa (xã Hương Phong) với sự hưởng ứng tham gia của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 26 xã, phường và một số hội viên nông dân xã Hương Phong.

Công trình được thực hiện trên diện tích khoảng 200m2 với 7 ô trồng các loại cây như ngò tây, thơm, húng, quế, ngót, rau má, cà chua, ớt, tía tô, mã đề, mồng tơi, đậu, bắp... và một số loại cây ăn quả như ổi, na, vú sữa, mít, thanh trà, mãn cầu.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 26 xã, phường ở TP.Huế và một số hội viên nông dân xã Hương Phong tham gia xây dựng "vườn rau của bé" tại xã Hương Phong. Ảnh: CTV.

Thời gian tới, Hội Nông dân TP.Huế sẽ tiếp tục thực hiện công trình "vườn rau của bé" tại Trường Mầm non xã Hương Thọ. Các công trình này sẽ tạo ra môi trường cho các học sinh mầm non học tập, trải nghiệm, giúp các cháu hòa nhập, gần gũi hơn với thiên nhiên, đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện ngay trong khuôn viên trườn mầm non.