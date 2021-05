TT-Huế: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 12/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hùng (SN 1984, trú tại TP.Hải Phòng) và Đặng Văn Thành (SN 1995, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt giam các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 1/2021, Hùng và Thành cấu kết với 4 đối tượng khác tổ chức cho Li Zhi Kai (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Đình Hùng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi nhận người từ Trung Quốc, các đối tượng tách nhỏ từng nhóm và chia ra nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, bố trí người Việt Nam đi kèm.

Đặng Văn Thành.

Trên đường đi, các đối tượng bố trí xe đi trước cảnh giới, theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực chức năng để tìm cách đối phó.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.