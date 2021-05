Huế: Hai bãi tập kết cát sạn không phép tồn tại giữa thành phố

Thời gian qua, người dân sinh sống ở khu vực giáp ranh các phường An Hòa, Hương Long (TP.Huế) và Hương An (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bức xúc trước việc một bãi tập kết cát sạn quy mô lớn không phép tồn tại trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Bãi tập kết cát sạn không phép của Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân ở phường Hương Long, TP.Huế ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài. Ảnh: Trần Hòe.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, bãi tập kết cát sạn này nằm trên khu đất rộng vốn là khu vực lò gạch cũ thuộc địa phận phường Hương Long.

Tại thời điểm PV có mặt, bãi có hàng trăm mét khối cát, sạn đang được tập kết, nhiều ô tô tải vào ra chở cát đi tiêu thụ.

Xung quanh bãi không có hệ thống che chắn bảo đảm theo quy định. Đặc biệt, bãi nằm ngay bên đường và việc các xe tải thường xuyên vào ra vận chuyển cát sạn khiến tại đây luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo nhiều người dân, từ khi xuất hiện bãi tập kết cát sạn không phép này, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường.

"Nhất là vào những thời điểm trời nắng, hoạt động của máy xúc và xe tải vào ra bãi liên tục khiến đoạn đường này bụi mù mịt. Bãi đã tồn tại trong thời gian dài, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng các lực lượng chức năng không vào cuộc xử lý", một người dân cho biết.

Bãi tập kết cát sạn không phép của Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Ảnh: Trần Hòe.

Sở hữu bãi tập kết cát sạn không phép này là Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân (Công ty Thiện Tuân, trụ sở chính ở khu vực 1, phường Hương Long, TP.Huế). Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng.

Bà Hoàng Thị Tuân - Giám đốc Công ty Thiện Tuân cho biết, khu đất tập kết cát sạn từng được UBND phường Hương Long cho doanh nghiệp của bà thuê để kinh doanh lò gạch. Khu đất này có diện tích hơn 4.000m2, trong đó diện tích tập kết cát sạn rộng hàng trăm m2.

Bà Tuân thừa nhận Công ty Thiện Tuân không được cơ quan chức năng cấp phép tập kết cát sạn tại khu đất.

Bà Tuân cho hay, từ năm 2020, doanh nghiệp của bà đã làm thủ tục xin cơ quan chức năng cho phép tập kết cát sạn tại đây nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương- Chủ tịch UBND phường Hương Long, trước đây, khu đất trên được phường cho Công ty Thiện Tuân thuê để kinh doanh lò gạch.

Sau này, Công ty Thiện Tuân chuyển sang sử dụng làm bãi tập kết cát sạn. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Huế, phường đã tiến hành chấm dứt hợp đồng cho doanh nghiệp thuê khu đất này và buộc hoàn trả mặt bằng.

Đại diện Công ty Thiện Tuân thừa nhận không được cơ quan chức năng cấp phép tập kết cát sạn tại khu đất. Ảnh: Trần Hòe.

Về việc Công ty Thiện Tuân vẫn tiếp tục sử dụng khu đất để tập kết cát sạn không phép trong thời gian dài, bài Hương nói phường sẽ cho lực lượng vào cuộc kiểm tra.

Ngoài bãi tập kết cát sạn không phép thuộc địa phận phường Hương Long, tại phường An Hòa thời gian qua cũng tồn tại một bãi tập kết cát sạn không phép gây bức xúc trong nhân dân.

Bãi tập kết cát sạn này nằm ở kiệt 9 Lý Thái Tổ, thuộc tổ 5 phường An Hòa. Hàng ngày có nhiều xe tải chở cát sạn đến đây tập kết sau đó những xe tải khác chở đi tiêu thụ.

Việc bãi tập kết cát sạn không phép này tồn tại thời gian qua đã gây ra nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông và môi trường sống của người dân.

Đặc biệt, do kiệt 5 Lý Thái Tổ đường nhỏ, nên việc xe tải vào ra chở cát sạn tại đây đã gây nên sự phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Bãi tập kết cát sạn không phép tồn tại trong thời gian dài ở kiệt 9 Lý Thái Tổ, phường An Hòa gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: Trần Hòe.

"Người dân đã phản ánh và lực lượng của phường đã về kiểm tra, nhưng cho đến nay bãi vẫn được tồn tại", một người dân sống gần bãi tập kết bãi cát sạn này cho hay.

Ông Nguyễn Thúc Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa cho biết, bãi tập kết cát sạn không phép tại kiệt 9 Lý Thái Tổ là của một chủ thầu xây dựng người ngoài địa phương.

Vào ngày 16/4/2021, UBND phường An Hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực và trật tự đô thị phường vào cuộc kiểm tra, yêu cầu di dời toàn bộ số cát sạn tập kết ra khỏi bãi.

Trả lời việc đến ngày 10/5 bài tập kết bãi tập kết cát sạn không phép này vẫn tồn tại, ông Toàn cho biết, ông sẽ chỉ đạo lực lượng đến kiểm tra lại và nếu phát hiện vi phạm thì phường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của TP.Huế lập biên bản xử lý.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.