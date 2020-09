TT-Huế: Khởi tố giám đốc mua bán trái phép lượng lớn hóa đơn chứng từ

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án hình sự "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Phúc Điền (trụ sở đóng tại tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Bà Trần Thị Thu - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phúc Điền bị khởi tố.

Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phúc Điền là bà Trần Thị Thu (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại 68 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bà Trần Thị Thu tại cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, doanh nghiệp của bà Thu đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung số lượng lớn với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm thu lợi bất chính.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.