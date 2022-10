TT-Huế: Lũ trên các sông khả năng vượt báo động 3, khẩn trương sơ tán dân ở vùng nguy hiểm

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, ngày 14/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở các khu vực sạt lở, ngập lụt, hạ du sông đến nơi an toàn.

Nước lũ tràn vào khu dân cư ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 14/10 đến ngày 16/10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm.

Mực nước các sông ở tỉnh đang lên và từ chiều tối 14/10 có khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3. Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực ở tỉnh.

Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương triển khai di dời dân các khu vực sạt lở đất theo các kịch bản, phương án. Việc di dời dân tại các khu vực sạt lở bắt đầu từ 14h và kết thúc trước 17h ngày 14/10.

Đối với các khu vực ngập lụt, hạ du sông Bồ, sông Hương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo triển khai dời dân từ 14 giờ.

kết thúc trước 16 giờ ngày 14/10. Các sông khác tùy vào tình hình mưa lũ các địa phương chủ động sơ tán dân đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh được giao bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Nhiều khu vực ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 14/10 người dân đã phải đi lại bằng ghe do nước lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong ngày 14/10, các địa phương ở Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã phát lệnh khẩn yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết các hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được yêu cầu vận hành điều tiết hồ Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900 - 1200m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết là lúc 11 giờ 30 ngày 14/10.

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, yêu cầu vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.100 – 1.500m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết là lúc 13 giờ ngày 14/10.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học ngày thứ 7, riêng học sinh vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở nghỉ học từ chiều 14/10.