Nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Huế bị bắt khi đang lẩn trốn tại Quảng Nam

Chiều 12/10, theo nguồn từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Đặng Văn Đồng- nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở xã Hương Thọ, TP.Huế đã bị bắt giữ. Ảnh: CTV.

Đồng bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng của Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lúc 12h ngày 12/10.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 10/10, Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế) được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi.

Đặng Văn Đồng tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CTV.

Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.

Bước đầu cơ quan công an xác định giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương và nguyên nhân dẫn đến án mạng là do ghen tuông.