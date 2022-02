TT-Huế: Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên gọi nhóm côn đồ đến chém người tới tấp

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng côn đồ hung hãn có hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại địa chỉ 114 Kim Long, TP.Huế, Bùi Ngọc Luyến (SN 1998, trú tại xã Hương Thọ, TP.Huế) mâu thuẫn và đánh người yêu là Trương Thị Hồng Ngọc (SN 2003, trú tại phường Hương Hồ, TP.Huế).

Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng côn đồ hung hãn có hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: C.Q.

Sau đó, Ngọc gọi Trần Thị Bé Tám (SN 1999), Lê Thanh Hảo, Lê Văn Thành (cùng SN 2000, tất cả cùng trú phường Hương Phong, TP.Huế) đến giúp đỡ. Tại đây, nhóm của Ngọc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Luyến.

Lúc này, Luyến gọi 11 đối tượng gồm: Nguyễn Mai Lực (SN 1988), Nguyễn Quốc Quân (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tú (SN 1995), Nguyễn Văn Tư (SN 2001), Nguyễn Văn Trường, Lê Hữu Tùng, Nguyễn Đình Trọng (cùng SN 1999), Bùi Ngọc Thả (SN 1998), Nguyễn Văn Nhật (SN 2001), Lê Cao Hiếu và Bùi Ngọc Cương (cùng SN 1995, tất cả trú tại xã Hương Thọ, TP.Huế) mang theo dao kiếm tìm nhóm của Ngọc để giải quyết mâu thuẫn.

Công an lấy lời khai các đối tượng côn đồ trong vụ án. Ảnh: C.Q.

Tiếp đó, tại địa chỉ 26 Kim Long, nhóm của Luyến lao vào dùng tay, chân, dao kiếm… đánh, chém tới tấp vào những người trong nhóm của Ngọc gồm Trần Thị Bé Tám, Lê Thanh Hảo và Lê Văn Thành.

Hậu quả, Hảo bị gãy xương bàn tay và cánh tay, bầm tìm nhiều vùng thân thể, tỷ lệ thương tích 20%; Tám và Hảo đều bị đa thương tích.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Luyến, Lực, Quân, Tú, Tư, Thả, Nhật, Hiếu và Cương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan còn lại.