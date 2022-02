TT-Huế: Nam sinh lớp 6 tử vong do bị dao đâm trong lúc xô xát với học sinh cùng trường

Chiều 15/2, ông Nguyễn Phi Hùng- Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) xác nhận, vừa có một học sinh THCS trên địa bàn huyện tử vong do bị dao đâm vào bụng khi xô xát với bạn cùng trường.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Phong An vào khoảng 12h30 ngày 15/2.

Trường THCS Phong An, huyện Phong Điền, nơi xảy ra vụ nam sinh lớp 6 tử vong. Ảnh: T.P.A.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền, vào thời điểm trên, sau khi cùng đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường, nam sinh tên C (lớp 7) xô xát với nam sinh tên H (lớp 6). Sau đó, nam sinh T.C.Y (học cùng lớp với nam sinh C) đến bênh vực C.

Trong lúc xô xát, nam sinh Y mang dao rọc giấy ra dọa H. Trong lúc xô xát, dao rọc giấy từ tay Y đâm vào bụng H.

Sau khi bị dao đâm vào bụng, H được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ nhập viện, H tử vong vì mất nhiều máu.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng đã trực tiếp đến Trường THCS Phong An để nắm tình hình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.