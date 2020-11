TT-Huế: Mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở đất nhiều nơi, HS vùng thấp trũng nghỉ học

Chiều 11/11, theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24h qua, ở tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực thượng nguồn. Dự báo từ ngày 11/11 đến ngày 12/11 ở tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ngập nặng tại huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tiến Dũng.

Hiện nay lũ các sông ở tỉnh đang lên. Mực nước lúc 9h ngày 11/11 trên sông Hương tại Kim Long 1.78m, dưới báo động II 0,22m; trên sông Bồ tại Phú Ốc 2.84m, dưới báo động II 0.16m. Theo dự báo, trong chiều nay, mực nước các sông trên địa ở tỉnh tỉnh tiếp tục lên, có khả năng lên trên báo động 2 đến báo động 3.

Nước lũ đã tràn qua Đập Đá ở TP.Huế.

Mưa rất lớn kéo dài cộng với việc các hồ chứa xả nước điều tiết lũ đã gây tái ngập lụt nhiều vùng ở tỉnh. Rất nhiều khu dân cư vùng thấp trũng, vùng ven sông ở thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc... đã bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường ở tỉnh ngập sâu, đặc biệt ở vùng hạ lưu các sông Ô Lâu, sông Bồ. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã bị ngập sâu nhiều điểm, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Ảnh: VPUBND huyện A Lưới.

Mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở một số nơi ở tỉnh. Tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 76+500. Các lực lượng chức năng đã tập trung phương tiện cơ giới để thông tuyến nhưng vẫn chưa thể khắc phục được do mưa lớn kéo dài liên tục. Lực lượng CSGT đã phải dựng rào chắn cấm người và phương tiện đi qua tại ngã ba Bốt Đỏ và cầu Hồng Hạ (huyện A Lưới) để bảo đảm an toàn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tình trạng mưa lớn kéo dài đang gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi, các công trình đang thi công, các sườn dốc, ven sông suối, bờ sông, bờ biển ở các huyện A Lưới, Nam Đông, vùng núi của Phong Điền, Phú Lộc, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà. Bên cạnh đó là tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng, kéo dài xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở thành phố Huế và các huyện, thị xã.

Trưa 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ. Sở này yêu cầu cho học sinh ở các vùng hạ du thấp trũng nghỉ học từ chiều 11/11 và ngày 12/11. Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau.