TT-Huế: Phạt nguội hơn 1.000 phương tiện vi phạm phát hiện qua camera

Ngày 13/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện xử phạt vi phạm an toàn giao thông (ATGT) thông qua dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (gọi tắt IOC), lực lượng của Công an tỉnh đã tiến hành phạt nguội lượng lớn phương tiện, người tham gia giao thông vi phạm.

Xe biển xanh 80B- 5285 của một cơ quan Trung ương vi phạm giao thông tại TP.Huế bị thông báo ngăn chặn kiểm định.

Cụ thể, đã có 2.425 trường hợp phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, trong đó đã xử lý 1.087 trường hợp, phạt tiền gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng chuyển ngăn chặn kiểm định 236 phương tiện ô tô.

Việc triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ 1/11/2019. Hình ảnh, video về hành vi vi phạm do người dân cung cấp qua phần mềm HueS và những hình ảnh, video ghi nhận trực tiếp từ hệ thống cảm biến camera được lắp đặt trên địa bàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 250 camera được lắp đặt, kết nối về IOC. Hệ thống camera hiện có với các giải pháp kỹ thuật đã phát huy được hiệu quả trong quan sát, thu thập, xử lý đối với các vi phạm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tạo lập được cơ chế phối hợp, chia sẻ hiệu quả dữ liệu với các cơ quan chức năng.

Qua gần 1 năm phối hợp triển khai phạt nguội, đến nay thông qua IOC, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận hơn 3.500 phản ánh liên quan đến vấn đề vi phạm giao thông. Việc triển khai xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống cảm biến camera của IOC đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình trạng vi phạm giao thông, tai nạn giao thông cũng giảm đáng kể so với trước đây.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT- trật tự, Công an TP.Huế cho biết, là địa bàn trọng điểm về an toàn giao thông của tỉnh, thông qua IOC, Công an TP.Huế đã phát hiện, xử lý kịp thời, nhanh chóng nhiều vi phạm giao thông của người dân, qua đó ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân không ngừng nâng lên, tai nạn giao thông giảm.