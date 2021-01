TT-Huế: Công an vào cuộc vụ bắn pháo hoa nổ không phép tại chương trình Countdown 2021

Ngày 8/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan này đang làm rõ hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp không phép của Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media (đóng tại phường Xuân Phú, TP.Huế) - đơn vị tổ chức chương trình Huế - Countdown 2021.

Trước đó, vào lúc 0h01 ngày 1/1, tại chương trình "Huế - Countdown 2021 - Thắp sáng niềm tự hào" tổ chức tại ngã 6 Hùng Vương, TP.Huế, Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media đã bắn gần 100 quả pháo hoa nổ tầm thấp. Điều đáng nói là việc bắn pháo hoa này không có trong nội dung chương trình sự kiện.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại chương trình "Huế - Countdown 2021 - Thắp sáng niềm tự hào". Ảnh: huecity

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan công an xác định nguồn gốc số pháo trên do đơn vị tổ chức sự kiện mua lại của một công ty có trụ sở đóng tại TP.HCM, nhưng chưa có hợp đồng chính thức. Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media thực hiện không đúng nội dung giấy phép số 2764/GP-SVHTT do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp khi trong nội dung chương trình được cấp phép hoàn toàn không có phần bắn pháo hoa.

Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media không xuất trình được giấy phép sử dụng pháo hoa nổ trong chương trình Huế - Countdown 2021.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại khoản 5, 6 Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP quy định việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp chỉ được áp dụng trong trường hợp ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp của Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc pháo, đơn vị bắn pháo, thiết kế sử dụng pháo và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.