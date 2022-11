TT-Huế: Tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 20 cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC

Ngày 24/11, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng ở tỉnh đã tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với hàng loạt cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) theo Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn. Ảnh: CTV.

Trước đó, qua phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm về an toàn PCCC&CNCH.

Qua đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với 20 cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Đó là các vi phạm như: Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có nghiệm thu về PCCC; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; trong môi trường nguy hiểm cháy nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt; cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy...

Có 9 cơ sở bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động gồm: Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Duy Trí, Kho sữa Vinamilk số 1 thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải Minh Phát (đều đóng tại Cụm công nghiệp An Hòa, TP.Huế), Nhà xưởng cơ khí Lợi Sịa, Nhà xưởng tái chế nhựa Phạm Thị Tâm, Nhà xưởng ép củi trấu thuộc hộ kinh doanh Đình Lộc, Nhà xưởng ép củi trấu thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Quế (đều đóng tại Cụm công nghiệp Bắc An Gia, huyện Quảng Điền), Nhà máy sản xuất gỗ dán thuộc Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu gỗ dán QT (thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc), hạng mục cải tạo mở rộng nhà xưởng 4, nhà xưởng 2 của Nhà máy sản xuất Phú Đa thuộc Công ty Cổ phần Liên Minh (Khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang).

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác PCCC &CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đia bàn. Ảnh: CTV.

Có 11 cơ sở bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đình chỉ hoạt động gồm: Cửa hàng điện máy nội thất Chợ Lớn thuộc Công ty TNHH Cao Phong (27 Trần Phú, TP.Huế), Chi nhánh Công ty TNHH Việt Hương tại Huế (Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), Công ty Cổ phần Vinh Phát (Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy), Công ty TNHH Thương mại vận tải San Hiền (Cụm công nghiệp An Hòa, TP.Huế), Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc (Cụm công nghiệp An Hòa, TP.Huế), Showroom ô tô Honda Huế thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Phú Xuân (Khu đô thị An Vân Dương, TP.Huế), Bar-karaoke Aura thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Trường Giang (30 Chu Văn An, TP.Huế), Karaoke Cloud 9 thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cloud 9 (14 Lưu Hữu Phước, TP.Huế), Cư xá Vĩ Dạ (8/138 Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế), tòa nhà 9 tầng thuộc hộ kinh doanh Trần Văn Quả (19 Tôn Đức Thắng, TP.Huế), Cơ sở sản xuất chế biến mây thuộc Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Tân (kiệt 75 đường Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế).