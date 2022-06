TT-Huế: Xe giường nằm tông xe máy băng qua quốc lộ, 2 người thương vong

Ngày 26/6, theo tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), trên địa bàn huyện Phú Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ xe giường nằm tông xe máy băng qua quốc lộ khiến 2 người thương vong ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 26/6. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm này, xe ô tô khách giường nằm biển số 37B- 018.23 do tài xế Nguyễn Xuân Thiết (SN 1976, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc theo hướng Nam- Bắc. Khi xe lưu thông đến đoạn chân đèo Phước Tượng (thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) thì tông mạnh vào xe máy biển số 75F4- 9239 do chị Trần Thị Hoa (SN 2001, trú xã thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) điều khiển đang chạy băng qua đường.

Hậu quả, vụ va chạm mạnh khiến xe máy do chị Hoa điều khiển ngã xuống đường và lọt vào gầm xe khách. Vụ tai nạn khiến chị Hoa bị trọng thương, người ngồi sau xe máy chị này điều khiển là bà Lê Thị Nương (SN 1959, trú xã Lộc Vĩnh) tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến xe máy bị hư hỏng nặng, xe khách giường nằm bị vỡ một phần ở đầu xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.